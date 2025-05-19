性侵未成年！新加坡男星害少女染病　奪命狂call「以死相逼」

▲方威捷被揭發性侵未成年少女的罪行。（圖／翻攝臉書Ian Fang 方威捷，下同。）



記者吳美依／綜合報導

35歲中國男星方威捷2011年在新加坡出道走紅，卻多次性侵未成年少女，今（19）日認罪之後，被判40個月監禁。據悉，受害者家長報警後，他仍無視禁令，私下聯繫少女，並且以死相逼。

方威捷本名方偉杰，出生於中國上海，2001年移居新加坡，2011年參演電視劇「警徽天職」而竄紅，在該國電視圈12年間，陸續出演多部作品，並且多次獲獎，星途一片看好，如今卻被揭露真面目。

8視界、聯合早報等媒體報導，2024年6月，方威捷與當時年僅15歲的少女，多次發生性關係，不僅奪走對方初夜，還無視少女要求，不願戴上保險套，導致受害者感染病毒。

2024年8月，受害者母親報案後，警方隨即展開調查，並且明確告知方威捷，不准擅自聯繫少女。未料，他卻無視警方告誡，瘋狂騷擾受害者，包括頻頻發送WhatsApp訊息，一天狂打18通電話，指示少女哭求母親不要提告，甚至以死相逼，宣稱若自己要坐牢「寧可去死」。

聯繫過後，少女情緒更加低落，甚至出現自殺念頭，接受醫院治療後，被診斷出適應障礙與憂鬱情緒。

事實上，方威傑今年1月就被告上法庭，但為了保護受害者身分，法庭當時頒布禁止披露令（gag order），因此媒體不得報導任何洩漏少女身分的資訊，其中包括加害者的姓名。如今隨著禁令解除，方威捷的惡行才終於被揭露。

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