玩太嗨喝茫　男爬上床性侵女潛友！她崩潰畫出現場圖

▲受害女繪製現場圖、位置圖，並提出與許男的對話紀錄等證據。（示意圖／Unsplash）

記者曾羿翔／綜合報導

一起在小琉球發生的性侵案件近日由法院作出判決。許姓男子與女潛水友人「小魚」（化名）一同參加聚會飲酒後，趁宿夜間潛入對方房間性侵得逞。案經審理後，法院考量許男已賠償40萬元與被害人和解，判處2年徒刑、緩刑5年，並須完成240小時義務勞務，全案可上訴。

根據判決書內容，許男與小魚原為朋友關係，2023年4月23日一同前往小琉球旅遊，當晚11時前往兩名友人經營的潛水工作室續攤飲酒，一直到翌日凌晨3點多。由於許男已明顯醉酒，友人擔心其安全，便安排他留宿在1樓客廳，小魚則入住3樓六人房。

未料不久後，許男竟潛入小魚房間內實施性侵。隔天他離開後，小魚隨即報警處理。

檢警調查後，許男坦承不諱，小魚也繪製現場圖、位置圖，並提出與許男的對話紀錄等證據，其證詞與其他證人說法一致，與許男自白內容相符。法院認定許男侵犯小魚性自主權，造成其身心創傷，雖然被害人在偵查過程中撤告，惟已與許男達成和解並獲得賠償。

最終，法院判許男有期徒刑2年，宣告緩刑5年，期間接受保護管束，並嚴禁以任何形式接觸小魚。此外，他還須完成240小時義務勞務。全案目前仍可提起上訴。



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