星國夫妻「遺體腐爛」陳屍大馬民宿！　意外揪男性侵13歲少女

▲新加坡一對夫妻被發現陳屍於馬來西亞一間民宿。（圖／翻攝自中國報）



記者王佩翊／綜合報導

新加坡一對華裔夫妻17日被發現陳屍於馬來西亞的一間民宿內，警方初步判斷兩人為燒炭自殺，且無外傷，排出他殺可能。然而經過調查，警方在屋內搜出毒品，並發現男方曾在馬來西亞涉案，怎知還未出庭就發生命案。

根據馬來西亞媒體報導，蕉賴大同花園（Taman Taynton View）一間民宿的女員工17日中午12時因發現有一對新加坡籍夫妻到了退房時間仍未辦理退房，因此特意前往查看。女員工多次敲門都無人回應，因此透過窗戶的隙縫探查，發現房內有異味，連忙報警。

警方到場調查後確認兩人已經死亡，且因死亡時間過久，遺體已開始腐爛，並發出惡臭。除此之外，警方還在發現兩人陳屍的民宿房間內找到毒品。

警方指出，2名死者的衣著整齊且身上無外傷，房間內冷氣機及窗戶均被用藍色塑料袋覆蓋，另外還有一個烤架，裡面有被燒過的木炭殘留物，現場更留有兩盒木炭，初步判定為自殺，排除他人涉案可能性。警方同時表示，2名死者曾在馬來西亞雪蘭莪州涉及部分案件，但是還未開庭就發生命案。而兩人的確切死因仍需等待血液檢測結果出爐後，才能確定。

根據《中國報》報導，男性死者生前涉及誘導女性賣淫，同時涉嫌性侵13歲未成年少女。男性死者4月30日被發現在馬來西亞一間公寓與一名13歲少女發生性關係，當場被警方逮捕。

據了解，案發民宿經營已有5年，2名死者是在12日凌晨辦理入住，原訂住5天就要在17日退房，沒想到卻因此喪命。

根據民宿附近一家餐飲店業者的說法，死者於命案發生前數日曾購買蛋糕到民宿享用，而最後一次目擊死者則是在14日。

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