持刀性侵女子還錄影判14年！惡狼「10歲到80歲」都下手黑歷史曝

▲陳姓男子被控持菜刀性侵還錄影，一二審都判14年。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南陳姓男子被控持菜刀強迫女子發生性行為，並在過程中拍攝性影像，全案一審依攜帶兇器強制性交並攝錄性影像罪，判處有期徒刑14年，陳男不服提起上訴，台南高分院審酌相關證據與一審量刑，認為並無不當，駁回上訴，仍維持14年刑度。

根據判決，陳男於2024年8月間，以住處有信件需轉交為由，誘騙被害女子到其住處取信，隨即持菜刀強行將她帶入屋內性侵。被害女子在過程中不斷反抗，卻遭陳男以刀威脅，甚至在性交過程中持手機拍攝其裸露影像，造成被害人頭部、腹部、手肘等處受傷。

因被害人女兒發現母親身體多處傷痕並聽聞案情，隨即通知當地里長通報警方查獲上情。里長證實，被害人全身發抖、情緒極度恐懼，足見案發當時所受精神壓力與創傷。被害人經驗傷舉證，警方在陳男手機中也確實查獲拍攝當日影像，作為主要犯罪證據，陳男一時以攜帶兇器強制性交而對被害人為照相罪，判處有期徒刑14年。

陳男不服提起上訴，陳男並在台南高分院二審審理時翻翻供辯稱性行為係「雙方合意」，拍攝影像亦未遭反對，且聲稱自身「病態行為」應予從輕量刑，但法院認定其供詞反覆，加上警方、驗傷、手機數位證據與證人供述皆相符，難以採信其辯解。

法官指出，被告辯護人雖援引法院2024年度聲保字第867號裁定，主張被告長年有性病理傾向與智能障礙，雖惡行重大，卻屬需施以強制治療之高風險再犯者。主張其出監後由衛生局安排心理師持續進行長達27個月的身心治療與輔導教育，但被告卻仍在治療期間內犯案，顯示其行為控制能力明顯不足。

法官則認為，是否可減輕刑責，須視被告於犯案當時是否具備「認知行為違法」及「控制行為」之能力。責任能力判斷屬於法院職權，雖可參採醫學鑑定意見，但不能取代法官的實質審酌。法院強調，應以行為當時精神狀態為核心，綜合卷內資料與被告具體行為表現予以判斷，並非所有具有心智缺陷者即能據此獲減刑。

且被告前科累累，自1979年間起即涉入強制性交及性自主犯罪，歷經4次確定判刑，曾於2005年度判決中接受刑前強制治療，治療期自2006年至2009年，出獄後再度服刑至2021年10月，惟仍未根除其再犯風險。嘉義監獄曾於2018年對其進行Static-99風險評估，得分高達8分，屬高度再犯等級；即便接受長期身心治療與矯正處遇，出監前與社區治療期間，評估報告皆指其「再犯危險未顯著降低」，由台南市衛生局召開評估會議後決議送請檢察官聲請強制治療，目前相關聲請仍由法院審理中。

一審判決資料強調，陳男自1979年間起，即不斷以駕駛贓車、持水果刀、西瓜刀、鐮刀、菜刀及鐵棍等兇器，非法剝奪行動自由等手段，脅迫傷害10歲至18歲之未成年女性及幼女，為強制性交並予拘禁，手段殘忍且無人性，控制被害人有相當期間，均是因外力介入始放過被害人，至少有8位被害人、8個家庭受害，造成身體及心理永難抹滅之痛苦，且被告犯罪都是在假釋尚未執行完畢、甚至經查獲具保後未久所為，毫無悔過或同理心，反而一獲自由隨即恣意再犯，被害人自10歲至80歲以上之女子，無論是幼長，均是被告犯罪對象，告訴人甚至希望法院判處陳男死刑，別再出來害人。

另外，里長提出陳情暨聯署書，表明陳男多次犯行，危害鄉里，已造成鄉民惶惶不安，請求從重量刑，一審法官從重量處有期徒刑14年，沒收其作案手機與影像資料，並追徵其未扣案之菜刀。台南高分院法官認為一審量刑尚屬妥適，無再予減輕之必要，被告上訴無理由，駁回上訴。