北韓2千女工「陸工廠暴動」打死人！　10女遭送上斷頭台

▲北韓先前曾發生海外派遣勞工集體脫北的事件。（示意圖／南韓統一部）

記者王佩翊／編譯

北韓政府長年派遣勞工至海外工作，在北韓被國際制裁的情況下，這些海外勞工上繳的外匯也成為當局重要收入來源。然而北韓近期卻大動作召回派遣到中國遼寧省的勞工，背後原因也曝了光。事實上，2024年中國就曾經發生北韓勞工集體暴動事件，導致1名主管被打死，而參與施暴的10名女性主謀則隨即被遣返回國處決。

根據《每日北韓》消息來源指出，從2024年下半年到2025年3月底，一批被外派至遼寧省工廠工作的北韓女性勞工已陸續返國，受此影響，連帶讓部分中國企業被迫停工或將生產線轉移到他處。

北韓由於國際制裁，向來將海外派遣勞工所賺取的外匯視為重要收入，然而如今卻反常地將人送回國，主動終止合作，背後原因也引發外界關注。根據調查，這些海外派遣勞工所在的工廠靠近中國當地的住宅區，北韓女工人的生活狀況容易被外界觀察，對北韓當局而言，等同於增加了曝光與管理壓力。

事實上，吉林省2024年1月就曾爆發北韓勞工暴動事件。當時一間工廠因長期拖欠薪資，引發約2000名北韓女工不滿，因此集體抗爭，佔領並癱瘓工廠，還攻擊管理階層。

根據《讀賣新聞》報導，雖然當時被派往當地的，除了北韓政府的管理階層外，其他全是女性，但是其中有許多人都是退役女兵，導致罷工現場一度失控，甚至有一名高層被當作人質活活打死。

根據《東亞日報》2024年2月報導，北韓當局事後迅速將10名女性主謀強制遣返，而10人回國後也被處以極刑，顯示北韓政府絕不容忍任何反抗體制的行為。不過與遼寧省不同，雖然這起暴動事件發生在吉林省，但因為當地工廠地點偏遠，與中國民眾接觸機會少，便於當局監控，因此目前當地仍可見到北韓勞工的蹤影。

外界推測，北韓自暴動事件後已大幅加強對外派勞工的管理，特別是在較難控管的遼寧省，因為擔憂無法滿足北韓當局高壓統治的需求，因此選擇全面撤回勞工。相比之下，吉林省環境更適合進行封閉式控管，成為北韓維持派遣的主要據點。