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櫻花妹誤信「純爸爸活」日賺62萬！遭富商迷姦　變態性虐手法曝

記者王佩翊／編譯

日本不動產投資公司「Raysum」（レーサム）的60歲創辦人、前董事長田中剛因涉嫌在高級飯店內開毒品性愛趴，並性虐其中一名女大學生因此遭逮。女大學生表示，自己最初是聽信仲介話語，以為只是純爸爸活，不須性交，就能領取日薪300萬日幣（約新台幣62萬元），怎知到場後卻被迷暈，還被毆打，意識矇矓之際被人拿玩具侵犯，因此報警，而整起案件也因此曝了光。

根據POST SEVEN報導，60歲富商田中剛涉嫌於2024年6月24日在高級飯店內要求32歲女子奥本美穗與21歲女大生小西木菜「藥物性招待」，因此被逮。警方同時也在屋內查獲0.2克安非他命和0.8克的古柯鹼。警方隨後在今年5月16日逮捕奥本美穗與小西木菜。其中，奥本與小西的長相曝光，超高顏值在社交媒體上引起熱議。

根據警視廳的調查，事發當天奧本和小西對田中提供了「藥物性接待」，然而，過程中，小西卻向男友求救，警方獲報後趕往現場，隨即在他們所住的房間內發現毒品。

案發後的同年8月，小西以不同意性交等致傷罪嫌提告田中。而起訴書中指出，當時20歲的女大學生小西2024年2、3月左右，在六本木街頭被一名仲介搭訕，並交換了LINE，仲介開始向她發送各種「工作」機會，像是爸爸活、伴遊或是夜店工作。其中最吸引她的，是每日薪資高達200萬日幣（約新台幣41萬元）的爸爸活工作。

根據仲介說明，她只需要在飯店內陪同男金主，每小時就可賺取20萬日幣（約新台幣4萬元）。不僅如此，她也不需要與顧客發生性行為，只需要和其他同樣只穿著內衣的女性間互相觸摸身體即可，雖然金主會使用毒品，但女性無需參與。

小西被高額報酬吸引，2024年3月前往金主指定的豪華飯店，並在那裡首次與田中剛見面。小西抵達飯店後，先是看到田中與一名只穿著內衣的年輕女性在一起，隨後在田中的指示下，她也換上了內衣，然後那名女性就開始假裝觸摸小西的胸部和私處。而田中則在旁邊觀看並吸食毒品。小西當時只知道現場有多種毒品，但除了味道很重的大麻外，她並不知道其他的是什麼毒品。

小西在初次參與時，雖然的確沒有被逼迫發生性行為，但是仍被強迫吸食大麻，她則是在飯店停留了15小時後離開。儘管過程讓她感到不適，但是因為3周後就收到300萬日幣（約新台幣62萬元）的報酬，因此同年4月和5月，她又再度應仲介要求，參加2次同樣的聚會，且每次參與的女性人數越來越多。

怎知第3次參加時，小西被迫吸食了大麻以外的毒品，並因此被迷暈，同時在失去意識後，被田中使用性玩具虐待、侵犯，使她感到痛苦。

儘管小西對此感到不悅，但因為報酬太吸引人，於是同年6月24日晚上，又赴約參加了第4次的活動。然而當她抵達現場時，田中和奥本已經因為吸毒而意識模糊，田中隨後逼迫小西脫光衣服，奥本開始觸摸小西的胸部和私處，而一直只是觀看的田中，也對小西伸出了手。

兩人手上沾滿疑似含有毒品的乳液，並塗抹於小西身上，使她意識渙散，而田中甚至還將手指侵犯小西，隨後更多次出手毆打、猛踢小西，而過於害怕的小西最終求助男友，請對方報警。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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