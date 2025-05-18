日35歲女幼師遭「21歲拳擊手」海邊殺害！　防波堤血跡DNA一致

▲佐藤涉嫌在海邊殺害35歲女幼師，但至今動機不明。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

日本宮城縣仙台市一名35歲幼兒園女教師4月13日被發現陳屍於岩沼市一處沙灘，警方調查後，認為死者的21歲男性友人、踢拳道運動員佐藤蓮真涉嫌重大，因此將其逮捕。兇嫌至今仍保持緘默，但是警方已在他家找到死者的錢包，並確認案發現場附近防波堤上的血跡與死者DNA一致。

35歲死者行仕由佳疑似透過社群媒體結識21歲踢拳道運動員佐藤蓮真。根據調查，佐藤蓮真與行仕由佳4月12日晚間開車前往案發海邊，隨後佐藤蓮真就在附近將死者殺害。而根據最新證據顯示，附近監視器拍到兩人12日晚間7時40分左右抵達宮城縣岩沼市的一處沙灘，然而當晚8時45分，佐藤卻獨自一人開車離去。

根據驗屍結果，嫌犯在到場不到30分鐘便行兇殺害被害人。被害女性隨後於13日被人發現陳屍於海邊。警方調查後認為佐藤涉嫌重大，因此先後依遺棄屍體罪嫌、殺人罪嫌將其逮捕。

佐藤是當地一間踢拳道館的選手，死者曾經到場觀看過兇嫌的比賽。而佐藤行兇後，曾在4月13日對身旁的友人說，「昨天為了給門票，跟女生見了面。」調查人員指出，根據佐藤被沒收的手機顯示，兩人在事發前就曾經有通話紀錄，判斷兩人的關係匪淺，但詳細犯案動機仍待調查。

佐藤至今堅決否認犯行，聲稱只是載死者到海邊，並未殺人，此後便持續保持緘默。警方懷疑男子可能是計畫性犯案。調查人員曾在案發現場防波堤發現血跡，經過調查，確認與死者的DNA一致。此外，警方也在男子家中搜出死者的錢包。