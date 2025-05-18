韓輪胎工廠起火爆炸！發動全國緊急消防令灌救　狂燒31小時才滅火

▲南韓光州錦湖輪胎工廠發生大火，消防當局出動特殊裝備噴水灌救。（圖／VCG，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓第2大、全球第13大輪胎製造商「錦湖輪胎」，其位於光州的工廠昨（17）日發生嚴重火災，疑似因為橡膠熱壓設備噴濺火花，導致火勢迅速擴散，然而廠區面積達14萬平方公尺，加上橡膠的易燃性質，消防當局甚至發布國家緊急動員令，直到經過30多個小時後，才終於撲滅主要火勢。

根據《韓聯社》，位於南韓光州廣域市光山區松汀洞的錦湖輪胎工廠，於17日上午7時11分（台灣時間上午6時11分）發生火災，消防當局經過31個小時40分鐘的奮戰，才終於在今（18）日下午2時50分宣布初步完成滅火工作、已撲滅主要火源，目前廠區生產工作全面停擺。

消防當局表示，目前的滅火率已達90至95%，推測在撲滅主要火源的1個半小時後，才會完成所有滅火工作。

此次火災起火點位於錦湖輪胎光州工廠內的西側工廠（第二工廠），燃燒面積約佔第二工廠50至60%，起火原因為橡膠熱壓設備噴濺火花，而工廠因無法承受熱能而3度崩塌，廢油貯存槽冷卻防水設施作業時發生爆炸，導致1名消防員2度燒燙傷。

據悉，火災發生時，現場緊急疏散400多名員工，其中一人因腿部骨折受困，40分鐘後才獲救。另外，有毒氣體隨著濃煙擴散至周邊地區，為此當局向居民發放8500個口罩，並將鄰近4座公寓社區、71戶132名居民安置在光州女子大學體育館。

報導指出，由於廠區面積達14萬平方公尺，在滅火時需要投入大量用水，因此當局在火災發生3個小時後，緊急於17日上午10時發布「國家消防動員令」，從南韓全國各地調派特殊裝備，且因為消防栓水壓降到只剩50%、水量不足，因此市府更呼籲居民節省用水，並從黃龍江取水滅火。

►韓知名輪胎廠陷火海！廠房爆炸「3次崩塌」撤400人 毒氣狂飄燒數日