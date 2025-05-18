開車衝撞日本4小學生肇逃　中國籍男投案遭逮狡辯：對方說我沒事

記者羅翊宬／編譯

日本埼玉縣三鄉市14日發生一起嚴重衝撞肇事逃逸事件！一名中國籍男子開著休旅車，在放學時段衝撞準備返家的小學生，造成4名六年級男童輕重傷。今（18）日上午，警方以肇事逃逸和過失駕駛等罪嫌，逮捕該名42歲的中國籍肇逃犯鄧洪鵬。

根據《日本放送協會》、《朝日新聞》，該名涉嫌衝撞國小學童的中國籍42歲男子鄧洪鵬，18日上午8時30分（台灣時間上午7時30分）接受警方傳喚，在一名女性陪同下，他頂著光頭搭計程車前往埼玉縣吉川警察署投案，隨後被警方已涉嫌違反道路交通法（肇事逃逸）、過失駕駛致傷等罪嫌逮捕。

鄧洪鵬向警方否認部分罪嫌，「雖然確實擦撞到小學生，但是因為對方說『我沒事』，所以我才會決定開車離開現場」。

警方透露，肇事逃逸的鄧洪鵬住在埼玉縣三鄉市早稻田7丁目，其職業是一名拆除工人，且確實是該輛灰色休旅車的車主，持有有效駕照。

據悉，鄧洪鵬14日下午4時開著一輛灰色休旅車，行經埼玉縣三鄉市中央地區某處十字路口，當時正值放學時段，約有10名小學生整隊等候穿越馬路，豈料他駕駛休旅車時卻突然失控暴衝、衝撞隊伍，導致4名六年級男性學童輕重傷，其中一人甚至右腿出現剝離性骨折。

警方調閱事發現場多輛轎車的行車紀錄器後，發現鄧洪鵬下車和肇事逃逸的影像。在經過追查後，警方發現該輛休旅車停在某公司宿舍的專用停車場，距離車禍現場約2公里。

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