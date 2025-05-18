遊客瘋日本「性愛之旅」！東京淪買春城市　議員批：只抓女人

▲日本眾議員指出，新宿歌舞伎町是買春溫床，希望立法管制。（示意圖／記者董美琪攝）

記者王佩翊／編譯

日本不良男公關店因為強逼女顧客賒帳消費、仲介賣淫還債等事件，成為新社會議題，當局為此修訂《風俗營業法》，隨著該法案即將表決，立憲民主黨眾議員山井和則也呼籲應進一步推動《買春防止法》的制定。他直言，東京已被外媒多次報導為「亞洲賣春觀光都市」，如果繼續放任外國男性來此「性觀光」，將嚴重損害日本的尊嚴與國格。

根據《產經新聞》報導，山井和則16日在眾院內閣委員會中，針對即將表決的《風俗營業法》修正案，進一步呼籲朝野共同展開跨黨派討論，推動《買春防止法》的制定。

山井直言，不僅東京新宿的歌舞伎町早已成為惡劣公關店的溫床，甚至有國際媒體揭露外國旅客組團來東京參加「買春之旅」，而接待這些人的正是部分曾出入惡劣男公關店的女性。這些女子因為被牛郎誘騙消費賒帳，欠下大筆債務，而後又被逼迫下海還債，成為一大社會問題。

他表示，包含CNN與BBC等國際知名媒體都指出，東京是可以「便宜又合法與年輕女性發生性行為」的地方，強調東京被視為賣春城市的情況遠比日本人自己想的嚴重。

▲東京被外媒稱之「買春都市」，被議員認為有害國家形象。（圖／達志影像／美聯社）



事實上，日本現行《賣春防止法》多針對賣方的行為進行處罰，如攬客或跟蹤等。山井主張應參照國際趨勢，將取締重點轉向買方。他指出，「世界上越來越多國家採取的是『逮捕男性、保護女性』的方針，很少是只懲罰女性、放過男性的制度」。

立憲民主黨眾議員吉田晴美也表態，支持針對「買春者」進行法律規範，認為應及早立法，才能有效遏止日本的性觀光亂象。

面對國會質疑，法務省審議官吉田雅之則回應表示，涉及男女間性行為的法律議題「極具敏感性」，制定相關規範時必須審慎考慮是否會「不當限制國民自由」，強調需要更多討論與審議。

山井則反駁，推動《賣春防止法》並非要干涉私人性行為，而是針對「在街頭公然買春、敗壞社會風氣」這類行為。他強調，這種現象「已經越界」，無論如何都不能讓東京被貼上「世界性愛觀光聖地」的標籤。