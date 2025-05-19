拜登確診罹「嚴重前列腺癌」 川普首度回應：我感到難過

▲拜登與川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國前總統拜登（Joe Biden）辦公室18日發布聲明，現年82歲的拜登已於本月16日確診罹患攝護腺癌，醫師評估是一種高度惡性的癌症，癌細胞已擴散至骨骼。消息令許多人震驚，美國總統川普很快也在旗下社群平台發文，表示他與夫人梅蘭妮雅（Melania Trump）感到難過。

拜登的前列腺癌在病理分級系統格利森評分（Gleason）被評為9分（滿分10分），代表癌細胞具備快速擴散的風險。不過，該型癌症對荷爾蒙治療有反應，因此可能透過治療加以控制。

拜登是在出現泌尿異常症狀後就醫，隨後進行檢查後確診，目前他與家人正在審慎評估治療選項。

消息曝光後，美國朝野政界均表達支持與祝福。總統川普（Donald Trump）在其社群平台「Truth Social」上發文表示，他與第一夫人梅蘭妮雅對此感到難過，並向拜登夫婦致上最溫暖與最誠摯的祝福，期盼拜登能早日康復。

民主黨籍聯邦眾議員羅卡納（Ro Khanna）也在X平台表示，他正在為拜登與其家人祈禱，並相信他與吉兒（Jill Biden）一向堅毅，將能以勇氣與優雅面對挑戰。

拜登是美國史上最高齡的總統。他去年因健康與年齡因素退出2024年總統大選，當年6月的電視辯論中，拜登表現失常，飽受批評，最終由副總統賀錦麗（Kamala Harris）接替成為民主黨總統候選人。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）數據，攝護腺癌是美國男性第二常見的癌症，僅次於皮膚癌。平均每100名男性中，就有13人一生中將罹患此病，年齡是最常見的危險因子。