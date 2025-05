加州爆炸「建築塌陷」1死4傷慘況曝光　FBI：恐怖主義行為

記者詹雅婷/綜合報導

美國加州棕櫚泉(Palm Springs)市中心17日當地上午接近11時發生汽車爆炸事件,爆炸威力波及數個街區,造成1人死亡、4人受傷,鄰近事發地點的生殖診所遭嚴重破壞,周邊多棟建築物受損。事發後,當地市長稱這是炸彈攻擊事件,聯邦調查局(FBI)經調查後認定,此案為蓄意恐怖主義行為。

▲爆炸事件發生在當地診所外,造成1人死亡、4人受傷。(圖/路透)

福斯新聞、ABC新聞等報導,這起爆炸事件發生在美國生殖中心(American Reproductive Centers)診所外,爆炸威力波及附近多棟建築物,導致火災與建築物坍陷,周邊建築物窗戶當場被震碎,殘骸散落一地。目擊者透露,有在診所附近看到人體遺骸。

▲▼爆炸威力波及數個街區。罹難者當時的位置就在發生爆炸的車輛附近。(圖/路透)

事發後,消防人員緊急出動,FBI人員與美國菸酒槍炮及爆炸物管理局調查人員也趕赴現場調查爆炸原因,當局封鎖附近多條道路,並敦促居民遠離。整起事件造成1人死亡、4人受傷,罹難者當時的位置就在發生爆炸的車輛附近,身分正在確認中。

MAJOR BREAKING: A bomb has destroyed the American Reproductive Centers, a California fertility center and IVF lab. California. One person is dead. And these people call themselves Christians?



pic.twitter.com/RiwPPVap4U