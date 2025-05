墨西哥200人軍艦撞美大橋！撞擊畫面曝光　有人落水緊急搜救

▲墨西哥海軍訓練船撞上紐約布魯克林大橋。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合報導

墨西哥海軍訓練艦17日晚間撞上美國紐約布魯克林大橋,造成數十人受傷,救援行動已經展開。消息人士透露,這艘船隻當時載著200人,有人落水。

CNN、紐約郵報報導,事發於當地晚間8時26分左右,在船隻撞上大橋之後,多人正接受救援協助。依據社群平台X流傳的影片,船隻途經大橋下方時,3個船桅接連撞上大橋斷裂傾倒,且當時橋上還有許多車輛經過。

Another view of the Mexican tail ship crashing into the Brooklyn Bridge pic.twitter.com/XVmwRYxFaI