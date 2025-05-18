墨西哥200人軍艦撞美大橋！撞擊畫面曝光　有人落水緊急搜救

▲墨西哥海軍訓練船撞上紐約布魯克林大橋。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

墨西哥海軍訓練艦17日晚間撞上美國紐約布魯克林大橋，造成數十人受傷，救援行動已經展開。消息人士透露，這艘船隻當時載著200人，有人落水。

CNN、紐約郵報報導，事發於當地晚間8時26分左右，在船隻撞上大橋之後，多人正接受救援協助。依據社群平台X流傳的影片，船隻途經大橋下方時，3個船桅接連撞上大橋斷裂傾倒，且當時橋上還有許多車輛經過。

Another view of the Mexican tail ship crashing into the Brooklyn Bridge pic.twitter.com/XVmwRYxFaI — Karli Bonne’ ???????? (@KarluskaP) May 18, 2025

消息人士透露，目前搜救行動正在進行中，把人員從水中救出。CNN指出這起事件造成至少20人受傷，紐約郵報則是引述消息稱有35人受傷，其中4人傷勢嚴重。

針對這起事件，墨西哥海軍表示，Cuauhtémoc Sailboat訓練船在紐約進行離港操作期間，發生與布魯克林大橋撞擊事故，造成船隻受損，暫時無法繼續進行相關訓練，當局正提供相關協助。紐郵指出，這艘船隻船員有277人，事發當下載著大約200人。

紐約緊急事故管理機構透過社群平台X表示，正在處理布魯克林大橋發生的事件，細節尚待確認。

▼這起事件造成多人受傷。（圖／路透）