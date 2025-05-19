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快訊／美國前總統拜登確診前列腺癌！

▲拜登確診罹患前列腺癌。（圖／路透）

▲前總統拜登確診罹患前列腺癌。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國前總統拜登（Joe Biden）辦公室18日發布聲明表示，現年82歲的拜登已確診罹患攝護腺癌，癌細胞已擴散至骨骼。拜登於上周因排尿異常就醫，並於16日確診；醫療團隊指出，此為侵略性較高的癌症，格利森評分（Gleason）評分為9分，此病理分級系統用於評估前列腺癌惡性程度，滿分為10分。

聲明指出，拜登罹患的攝護腺癌對荷爾蒙敏感，意味著仍有治療空間，目前他與家人正審慎評估治療方案。

這項消息公布距離拜登宣布退出2024總統大選已將近一年。當時外界對他的健康與高齡問題持續關切，而他在去年6月一場與現任總統川普（Donald Trump）的電視辯論中表現不佳，引發民主黨內逼退壓力，隨後他由副總統賀錦麗（Kamala Harris）接替參選。

根據美國克利夫蘭診所資料，攝護腺癌是男性第二常見癌症，僅次於皮膚癌；美國疾病管制暨預防中心（CDC）指出，每100名男性中約有13人一生中將罹患攝護腺癌，年齡則是最主要的風險因子。

拜登自卸任以來，多數時間保持低調，近幾個月才逐步露面。4月時他曾於芝加哥參加「身障者倡議者與代表聯盟」所舉辦的會議並擔任主講人；5月則接受BBC專訪，為卸下候選人身分後的首次媒體談話，當時他坦言，退出選舉是一個「艱難的決定」。

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