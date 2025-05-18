墨海軍帆船「失去動力」撞布魯克林大橋2死　竄逃畫面曝光

▲紐約市長指出，這起事件造成2人死亡、19人受傷，其中2名傷者情況危急。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

墨西哥海軍大帆船17日晚間撞上美國紐約布魯克林大橋，紐約市長亞當斯（Eric Adams）18日透露，這起事件造成2人死亡、19人受傷，且在撞擊事件發生之前，船隻就已經失去動力。依據事發當下的影片，當時現場附近的民眾慌忙逃竄。

ABC新聞、BBC等報導，墨西哥海軍大帆船Cuauhtémoc Sailboat當時正載著277人，準備從17號碼頭啟程前往冰島，但船桅接連撞上大橋斷裂傾倒。據信事發當下有部分船員正站在船桅，因此受傷，甚至被目擊受困船桅上。

這一幕被附近許多目擊者拍攝下來。其中一段畫面顯示，當船隻失控朝大橋的方向前進時，現場附近的遊客慌忙逃竄。

Another view of the Mexican tail ship crashing into the Brooklyn Bridge pic.twitter.com/XVmwRYxFaI — Karli Bonne’ ???????? (@KarluskaP) May 18, 2025

紐約市長亞當斯指出，船上總計有277人，19人受傷，其中2人情況危急，另外2人傷重過世。

紐約警察局長阿蘭波雷斯（Wilson Aramboles）透露，當時船隻正由船長進行操控，但卻遇上失去動力等狀況，整艘船被水流沖向大橋柱子，高聳船桅因為撞上大橋應聲斷裂，部分船桅掉落甲板上。

官員透露，事發後隨即派員展開救援，現階段已確認無人落水，且橋梁並未受到任何結構性損壞。國家運輸安全委員會人員趕赴現場確認情況，依據初步取得的訊息，這起事件很有可能是帆船機械故障。受到這起事件影響，布魯克林大橋一度暫時關閉，但後來已經重新開放。