墨海軍帆船「失去動力」撞布魯克林大橋2死　竄逃畫面曝光

墨西哥海軍大帆船17日晚間撞上美國紐約布魯克林大橋,紐約市長亞當斯(Eric Adams)18日透露,這起事件造成2人死亡、19人受傷,且在撞擊事件發生之前,船隻就已經失去動力。依據事發當下的影片,當時現場附近的民眾慌忙逃竄。

ABC新聞、BBC等報導,墨西哥海軍大帆船Cuauhtémoc Sailboat當時正載著277人,準備從17號碼頭啟程前往冰島,但船桅接連撞上大橋斷裂傾倒。據信事發當下有部分船員正站在船桅,因此受傷,甚至被目擊受困船桅上。

這一幕被附近許多目擊者拍攝下來。其中一段畫面顯示,當船隻失控朝大橋的方向前進時,現場附近的遊客慌忙逃竄。

紐約市長亞當斯指出,船上總計有277人,19人受傷,其中2人情況危急,另外2人傷重過世。

紐約警察局長阿蘭波雷斯(Wilson Aramboles)透露,當時船隻正由船長進行操控,但卻遇上失去動力等狀況,整艘船被水流沖向大橋柱子,高聳船桅因為撞上大橋應聲斷裂,部分船桅掉落甲板上。

官員透露,事發後隨即派員展開救援,現階段已確認無人落水,且橋梁並未受到任何結構性損壞。國家運輸安全委員會人員趕赴現場確認情況,依據初步取得的訊息,這起事件很有可能是帆船機械故障。受到這起事件影響,布魯克林大橋一度暫時關閉,但後來已經重新開放。

