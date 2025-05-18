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把AI當小孩用！黃仁勳親授「必學提問術」　勸學生懂得靈活運用

▲▼ 輝達執行長黃仁勳今（17）日中午在台北磚窯餐廳宴請供應鏈廠商 。（圖／記者李毓康攝）

▲輝達執行長黃仁勳17日中午在台北磚窯餐廳宴請供應鏈廠商 。（圖／記者李毓康攝）

記者羅翊宬／綜合報導

Nvidia執行長黃仁勳（Jensen Huang）近日指出，假設他今天是學生，首要之務就是學習如何運用人工智慧（AI）工具，強調「無論從事哪一行，掌握AI都是提升工作表現的關鍵」。他提醒，與AI互動需具備提問技巧與上下文思維，而這項能力將在未來職場中扮演關鍵核心角色。

根據美媒《CNBC》，黃仁勳今年1月接受網紅亞伯拉姆（Cleo Abram）所主持的YouTube節目「Huge Conversations」專訪時表示，如今生成式AI已成為強大工具，像是ChatGPT、Gemini Pro與Grok等平台，皆可協助用戶解決問題與提升效率。他認為，學習如何有效與AI互動，就像是一門藝術，需透過練習掌握「提示工程」技巧，才能讓AI真正發揮助手的價值。

他舉例，若有人提問「請介紹你的公司」，這樣模糊的問題難以得到具體答案；但若改為「你能說明建立線上零售業務的第一步嗎？」就能獲得更精準的回應。AI的使用方式亦然，問題設計得越清楚、具體，AI給出的回答就越實用。

Lazarus AI提示設計總監Kelly Daniel也指出，與其說AI像成人，不如將它視為一位「聰明但缺乏經驗的小孩」。她建議，用戶應提供充足背景與明確指令，才能協助AI更好地完成任務。比方說，若需撰寫演講稿，不妨明列講稿風格、主題重點與語氣要求，甚至附上範例，幫助AI理解任務目標。

儘管AI潛力無限，但哈佛教育研究所、Common Sense Media與Hopelab於2024年發布的報告卻指出，美國14至22歲年輕人中，僅11%每週使用生成式AI一到兩次。然而，LinkedIn的《2025年職場變革報告》指出，至2030年，多達7成的工作技能將因AI技術而改變。

黃仁勳強調，無論未來從事數學、化學、生物等科學領域，還是其他行業，學生都應主動思考「我該如何善用AI，讓自己在工作上表現得更好」。他呼籲年輕世代應把握當下，累積與AI協作的能力，才能在快速變動的職場中保持競爭力。

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