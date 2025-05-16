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地面師詐騙半年...A走709萬　屏東地檢攜手跨機關打詐

▲屏東地檢署攜手跨機關建立「可疑地籍異動預警通報平臺」強化打詐防線 。（圖／屏東地檢署提供）

▲屏東地檢署攜手跨機關建立「可疑地籍異動預警通報平臺」強化打詐防線。（圖／屏東地檢署提供）

記者陳崑福／屏東報導

為有效防制日益猖獗的不動產詐騙案件（俗稱「地面師」），並提升跨機關聯防與資訊即時通報效率，屏東地檢署（15）日下午，在該署4樓大禮堂召開「可疑地籍異動案件跨機關聯繫平臺」聯繫會議。

▲屏東地檢署攜手跨機關建立「可疑地籍異動預警通報平臺」強化打詐防線 。（圖／屏東地檢署提供）

▲屏東地檢署攜手跨機關建立「可疑地籍異動預警通報平臺」強化打詐防線 。（圖／屏東地檢署提供）

會議由陳盈錦檢察長主持，並邀集屏東縣政府地政處長陳錦屏、政風處長施仁傑、屏東縣政府警察局長戴台㨗、刑事警察大隊長林佑裕、屏東縣政府轄下各地政事務所主任、屏東縣政府警察局轄下各分局偵查隊長等人一同與會，地本署民生專組主任蔡佰達及檢察事務官組長亦到場參與。

會中除由屏東縣政府地政處專員陳怡君及刑事警察大隊科技犯罪偵查隊隊長林建宇進行專題報告外，亦就目前轄內常見的不動產詐騙手法、通報檢警之作業流程及跨機關連繫窗口之建立與合作進行深入討論與交流。

根據屏東縣政府警察局統計，自114年2月至今，屏東縣內發生多件涉及不動產抵押之詐欺案件，常見手法包括假投資、假冒公務員、靈骨塔買賣等類型，被害人平均發現受騙之時間約6個月，平均財損則高達709萬元。為有效遏止此類犯罪行為，本署攜手相關機關，推動三項重點機制：
(一) 建立警地聯繫窗口與通報流程：
警方受理報案後，如涉及不動產詐騙，將即時填具「警察機關與地政機關通報不動產詐騙案件橫向聯繫單」，通報地政機關辦理管制事宜，避免被害人不動產遭非法轉移。

(二) 屏東縣政府積極推動「地政防詐三寶＋1關懷」措施：
1. 第二類謄本住址隱匿制度，保護個人資料安全。
2. 地籍異動即時通功能，防杜偽冒登記。
3. 指定送達處所機制，避免漏收重要文件。
4. 製作關懷提問單，主動辨識潛在風險。

(三) 建構可疑異動即時通報及案件控管機制：
各地政事務所如發現疑似詐騙的地籍異動，即時通報轄區派出所查處，並逐級通報至刑事警察大隊及本署，由專責人員即時介入研處，強化防詐應變效率。

陳檢察長於會中表示：「地籍異動詐騙案件不僅嚴重侵害民眾財產權益，更直接衝擊社會信賴基礎。透過本次跨機關聯繫平臺的建置，將有助於提升預警與通報效能，實現防詐作業制度化與常態化，進一步守護民眾的不動產安全。」該署將持續整合警政、地政等單位資源，強化資訊整合與通報聯繫，期能在犯罪尚未完成前即早預警、即時介入，防止不動產遭不法集團非法利用，攜手保障人民財產安全，降低社會整體詐騙風險。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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地檢署屏東縣政府地籍異動不動產詐騙跨機關防範

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