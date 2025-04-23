最懶得走路的人！他連偷2機車代步被逮　走出地檢署再偷2台趴走

▲機車鑰匙示意圖。（圖／取自免費圖庫Pxabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名朱姓男子今年初在苓雅區偷了2台機車代步，結果被警方查獲，依法送辦，檢察官讓他無保請回後，他才剛走出地檢署，就又連續偷了另外2輛機車代步，行徑離譜，警方火速偵辦將其逮捕，檢方除了將他羈押外，也偵結認定其行為嚴重挑戰法律權威，依竊盜罪嫌起訴，並請求法院從重量刑。

檢方指出，今年2月1日晚間9時許，朱姓男子（51歲）行經苓雅區永昌街時，發現一輛未拔鑰匙的機車，隨即騎走，朱男將該車騎行約40分鐘後燃料耗盡，便又在苓雅區另一處街口鎖定另一輛同樣未拔鑰匙的機車，再次偷騎離去，不久後，車主發現愛車失竊報警處理，警方當晚10時53分即將朱男逮捕。

令人錯愕的是，朱男經檢察官訊後獲無保請回，但他離開地檢署不到數小時，又於鳳山區五甲二路偷走第3輛機車，同樣騎至沒油便棄置，翌日，他又在自強二路以相同手法竊取第4輛機車，再度被警方查獲。

朱男接連竊車的行為，引發檢方高度關注，第二次遭逮後，檢方立即聲請羈押獲准，檢察官偵辦後，認為朱男短時間內4度犯案，嚴重破壞社會秩序，顯示其對法律無所懼，應予以嚴懲，依竊盜罪起訴，並向法院建請從重量刑以儆效尤。