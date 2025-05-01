貴婦奈奈歸案　他分析去年曝光「可能是安排」：為回台做鋪陳

▲貴婦奈奈返台歸案。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）



記者鄺郁庭／綜合報導

網紅始祖貴婦奈奈（蘇陳端）潛逃加拿大7年，今晨（1日）返台歸案，被上銬帶回台北地檢署。對此，對此，住在加拿大近20年的中醫師貼出一篇分析貼文，揭露他們一家人躲藏在加拿大安大略省的漢彌爾頓，指出「坐擁這麼多不義之財，在加拿大過得是蠻滋潤的」。

網紅貴婦奈奈多年前和先生黃博健開設醫美診所，於2018年惡性倒閉，捲款10億元潛逃出境後遭通緝，後來被發現躲在加拿大，還接受媒體訪問，賣慘一家人是被陷害。當時，住在加拿大近20年的「流氓中醫師的極道診間」就曾發文直呼唬爛，透露貴婦奈奈被拍到時，身上的大衣要價10萬元台幣左右，根本一點都不慘。

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如今貴婦奈奈返台歸案，「流氓中醫師的極道診間」再次發文，指出一家人在加拿大過得很滋潤，奈奈丈夫甚至還曾在多倫多的醫美診所工作，去年被媒體採訪曝光時，畫面中形容他們一家生活艱困、無奈。

對此，他直言，「住過加拿大的人都知道，她講的東西實際上是漏洞百出，加上她一身行頭和出入的超市，根本不是什麼生活拮据的人會有的表現。」他還懷疑，去年媒體的曝光是「安排好的」，目的就是為了鋪陳今年返台，「畢竟這七年過的這麼爽，錢應該也揮霍得差不多了，加上近年加拿大整體狀況不佳，這一切的流程合理了。」