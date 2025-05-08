新住民陷高利貸地獄！養生館兼營地下錢莊　2煞暴力討債被收押

▲新竹地檢署破獲一起對新住民放高利貸並暴力討債案件。（圖／記者王致凱攝）

記者楊永盛、潘鳳威／新竹報導

新竹地檢署近日破獲一起專對新住民放高利貸並施以暴力討債案件，檢警獲悉並深入調查後，於5月6日前往新竹某養生館等5處地點進行搜索，並拘提養生館負責人何姓男子與共犯麻姓男子。檢警昨(7)日認定2人有勾串滅證之虞聲請羈押禁見，今(8)日法院裁定獲准。

檢警調查，何男為新竹某養生館負責人，與麻男合夥涉嫌對新住民施放高利貸牟利，並對借款的新住民施加恐嚇、暴力手段，甚至非法蒐集利用被害人的個人資料。檢警於本月初接獲線報，立即展開偵辦。

檢方於5月6日揮新竹市警察局刑事警察大隊、第二分局偵查隊及移民署新竹市專勤隊，對何男的養生館及住處等地點同步執行搜索。現場查扣手機2支、本票、被害人名冊、身分證影本等重要證物。同時拘提何男及與共犯麻男2人，並傳喚相關證人到案說明。

經檢警訊問後，認為兩人涉案情節重大，且有串證滅證之虞，因此於5月7日向法院聲請羈押禁見，並於今日（8日）獲法院裁定准押。

新竹地檢疏呼籲，對於不肖分子使用惡劣手段對新住民施放高利貸、暴力威脅，或非法蒐集、利用個人資料等行為，將依法嚴查到底，追查幕後不法金流，絕不寬貸，以創造友善與安全的社會環境。