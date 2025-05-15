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強化體能精進駕駛技術　南消四大辦常訓147人應戰新式七項測驗

▲台南市消防局第四大隊於新化分隊進行上半年常訓，147人挑戰新式七項體能測驗。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第四大隊於新化分隊進行上半年常訓，147人挑戰新式七項體能測驗。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


為強化消防人員災害應變與勤務安全，台南市政府消防局第四大隊於5月15、16日，在新化分隊及新化高工舉辦上半年大隊常訓暨七項體能測驗，兩梯次共計147人次參與。

▲台南市消防局第四大隊於新化分隊進行上半年常訓，147人挑戰新式七項體能測驗。（記者林東良翻攝，下同）
此次訓練除全面導入消防署新式體能標準，更針對道路駕駛勤務安全，邀請台南市警局交通隊組長蔡念臻講授實務觀念，全面提升消防人員的救災效能與執勤安全。


本次測驗項目涵蓋立定跳遠、後拋擲遠、硬舉、折返跑、懸吊屈體、六角槓負重行走與1500公尺跑步等七項，全面檢視消防員肌耐力與爆發力。為提升訓練品質，第四大隊特別邀請具備戰術體能認證的消防同仁擔任肌力課程教官，親授正確發力技巧，避免運動傷害並強化實戰應對能力。

▲台南市消防局第四大隊於新化分隊進行上半年常訓，147人挑戰新式七項體能測驗。（記者林東良翻攝，下同）
除體能強化外，道安觀念亦是本次常訓核心。蔡念臻組長以實際案例與法規導入，講解消防車出勤應啟用警示燈與警報器、通過路口需停看聽等重點規範，強化第一線同仁交通安全意識；同時由第四大隊EMTP教官團隊實施靜脈注射與病患照護等急救訓練，提升救護品質與成功率。


四大隊長蔡國保表示，新式七項測驗依據消防勤務實況設計，能有效反映同仁是否具備應對災害現場的體能條件；本次訓練亦整合道路安全與救護技能，期望從訓練端減少民眾財產損失與消防員風險，落實任務安全。

▲台南市消防局第四大隊於新化分隊進行上半年常訓，147人挑戰新式七項體能測驗。（記者林東良翻攝，下同）


消防局長李明峯指出，消防人員每日在與死神拔河的最前線奔波，必須具備全面專業與強健體魄。他強調：「只有扎實訓練，才能在第一時間挺身守護市民安全。」

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