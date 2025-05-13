強化巷弄火場救援！　南消推細水霧搶救水損降20倍皮卡車更靈活

▲台南市消防局第五大隊於歸仁分隊進行高壓細水霧設備演練，提升巷弄火場搶救效率。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市為古都，巷弄狹小成為火場搶救一大挑戰，為避免大型消防車難以進入及減少灌救後造成的水損，台南市消防局第五救災救護大隊強化高壓細水霧設備搶救演練，13日於歸仁分隊實地操演，並將設備安裝於靈活度高的皮卡車，盼提升巷弄火災應變效能，守護民眾生命財產安全。

市長黃偉哲指出，近期火警頻傳，市府除要求消防局持續精進救災效能，也強調應發展貼近民眾需求的新型救災裝備。高壓細水霧設備能有效抑制火勢，又大幅降低水損，未來也將持續推廣，並呼籲市民家庭務必裝設住宅用火災警報器，於火災初期爭取寶貴逃生時間。

消防局長李明峯說明，目前第五大隊配置3輛高壓細水霧幫浦消防車，每分鐘放水量僅22公升，僅為傳統消防水線的二十分之一，不僅能精準控制火勢，更減少後續財物受損，特別適用於密閉空間及配電盤火警等高風險場域。此外，該設備具備絕緣特性，即便大樓地下室失火，也能安全駛入機房執行滅火，提升整體搶救品質與效率。

第五大隊表示，這次演練主軸為強化同仁操作細水霧設備的熟練度與現場默契，期盼透過不斷演練與實戰驗證，讓細水霧技術成為新一代救災利器，減少火場二次損害，守護市民安心居住的最後一道防線。