台南消防體測新制上路　企業捐運動墊助弟兄強化體能

▲台南市消防局第二大隊推動新式體能測驗，企業同步捐贈運動地墊助提升體能表現。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升消防弟兄體能與救災效率，台南市消防局第二救災救護大隊14日起分梯辦理新式體能測驗，導入7項專業項目全方位鍛鍊肌力與耐力，安佃實業股份有限公司同步捐贈200片超慢跑運動地墊，盼協助消防人員駐地自主訓練，強健體魄守護市民安全。

此次新式體測包含立定跳遠、後拋擲遠、硬舉、6公尺30秒折返跑、懸吊屈體、六角槓負重行走及1500公尺跑步等，針對實務勤務需求設計，盼降低執勤傷害風險、精進體能狀態。第二大隊預計於5月14、16日分兩梯完成測驗，全面提升戰力。

來自官田工業區的安佃實業徐麗紅董事長，長期關心消防福利，此次捐贈200片專業地墊供駐地使用，讓弟兄無需出門也能維持訓練動能。該公司創立逾40年，專營EVA與Neoprene發泡製品，產品廣用於瑜珈、運動醫療等領域，實踐企業社會責任。

消防局長李明峯表示，消防人員長期面對高強度救災壓力，良好體能是執勤關鍵，感謝企業支援消防政策，協助強化基層裝備與照顧人員健康。

第二大隊大隊長王騰毅補充，徐董事長亦為大隊消友會顧問，長年熱心公益，適時捐助設備為弟兄打氣，讓「工欲善其事，必先利其器」的理念得以落實。活動當日另邀請消友會顧問、官田工業區廠商協進會理事長季惠卿到場，特別贈送運動飲料，讓消防弟兄在炎熱天候中即時補水、補電解質，貼心又實用。