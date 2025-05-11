孕婦遭撞身亡一屍兩命！肇事男只願賠80萬　二審仍不給緩刑

▲高雄高分院。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

屏東市前年發生一起嚴重交通事故，一名懷孕37週、即將臨盆的詹姓女子，在騎乘機車途中遭一輛小貨車高速撞擊，詹女和腹中胎兒雙亡，令人痛心，肇事的劉姓駕駛一審被依過失致死罪判處8個月徒刑，全案上訴後，劉姓駕駛雖提出80萬元希望與對方和解但遭拒，高雄高等法院維持原判。

車禍發生在2023年3月27日上午9時左右。當時59歲的劉男駕駛小貨車行經屏東市中柳路，於行經與復興南路一段451巷80弄交會口時，未依規定減速，反而超速通過無號誌的路口。

詹女當時正從巷弄騎車出來，兩車於路口發生激烈碰撞。詹女被撞倒後送醫急救，經診斷為顱骨骨折、腦部與多處內出血，最終傷重不治。其腹中近足月的胎兒亦未能倖存，造成一屍兩命的悲劇。

一審屏東地院審理認為，案發時天候良好、路況正常，該路口亦設有「慢」字標線及反射鏡，劉男卻未減速，顯示其疏忽情節重大。考量劉男至今未與死者家屬達成和解，因此依過失致死罪判刑8月。

檢方與劉男雙方均不服判決提出上訴，檢方認為，死者懷胎在身、生命凋零前夕受難，劉男既未道歉也無誠意和解，應予加重處罰。

高雄高分院合議庭認為，劉男雖有提出賠償意願，願支付80萬元，但雙方未達成協議，原審所量處之刑度，客觀上未逾越法定刑度，或濫用裁量權，違反比例、公平及罪刑相當原則等情，因此駁回上訴，法官為促使被告深刻反省，決定不予緩刑，全案可上訴。