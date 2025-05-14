美國正式調整對中國關稅「145％→30％」　川普貿易戰暫時休兵

▲中美在瑞士日內瓦經貿談判中達成共識，關稅戰暫時休兵。（圖／路透社）

記者柯沛辰／綜合報導

中美12日在日內瓦會談達成共識，雙方相互免去24％的對等關稅，暫時休兵90天，維持10%基準稅率，並各自取消91％的反制性關稅。美國白宮12日發布行政命令後，14日凌晨0點01分起正式作出調整，目前對中關稅僅剩30％，同時將原定6月起實施的小額包裹稅率，從120％下調至54％。

在談判前，美國對中國進口商品收取145％高額關稅，包括20％芬太尼關稅、34％對等關稅、91％報復性反制關稅；中國對美國進口商品則加徵125％關稅，包括34％對等關稅、91％反制關稅。

如今談判達成共識，美國對中進口商品，仍保留20％芬太尼關稅，但暫停24％對等關稅90天，僅留存10％，先前的91％報復性反制關稅取消，所以協議後對中關稅30％。

中國對美國關稅部分，暫停24％對等關稅90天，僅保留10％，先前的91％報復性反制關稅取消，所以對協議後對美關稅10％。同時，中方也同意暫停或取消自4月以來陸續啟動的非關稅反制手段。

根據美國白宮12日發布的《修改對等關稅稅率以反映與中華人民共和國會談情況的行政令》，美國已於美東時間14日凌晨0時01分起，撤銷4月8日第14259號行政命令對中國商品加徵的共計91%的關稅，修改4月2日第14257號行政令對中國商品加徵的34%的對等關稅措施，其中24%的關稅，保留剩餘10%的關稅。

另外，美方也調降或撤銷對中國小額包裹（包括香港特別行政區小額包裹）加徵的關稅，將國際郵件從價稅率由120%下調至54%，撤銷原定於6月1日起將從量稅由每件100美元調至200美元的措施。