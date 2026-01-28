　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

3帳戶存款全空！嬤拿房貸款450萬也被騙光　法官嘆可憐判無罪

記者黃翊婷／新北報導

婦人阿秀（化名）被指控在去年3月間將名下3個金融機構的帳戶交給詐騙集團使用，導致9名受害者被騙錢；但她到案之後表示，自己也是遭假檢警詐騙才會交出帳戶，結果不僅帳戶裡的存款被領光，連房子貸款的450萬元也沒了。新北地院法官日前審理之後，認為阿秀也是受到欺騙的可憐人，最終裁定無罪。

▲▼提款機,ATM,提錢,取款,詐騙,薪水,理財,借錢,收入,支出,月光族,銀行,帳戶。（圖／記者周宸亘攝）有LOGO版，原編號2784228。

▲阿秀不僅被詐團騙了帳戶，就連房子也被騙去貸款450萬元。（示意圖／記者周宸亘攝，與本文當事人無關。）

阿秀在判決書中主張，她確實在2025年3月間將名下3個金融機構的帳戶交出去，但當時是一名自稱警員的人說她涉及洗錢案件，需要提供提款卡進行比對，還說偵查不公開，不可以跟家人透露消息，接著又有一名檢察官向她索取帳戶提款卡密碼，並要求她拿房子去貸款，結果不管是帳戶內原本的存款，還是房子貸款所得的450萬元，通通都被領走了，她也是被騙的。

新北地院法官表示，經檢視阿秀和假檢警的對話紀錄，發現對方曾提出「有接到任何銀行的通知都要第一時間跟我說」、「終結庭時間已經向法院請好，警員會去家中載妳，然後載妳過來開完庭把全部證物領回」等要求，還出示請求暫緩執行凍結令申請書、傳票等文書，外觀與法院公文書高度相似，可見阿秀的確是受到假檢警詐騙，才會將帳戶交出。

法官指出，阿秀的帳戶裡原本有100多萬元存款，每個月還有一筆退休金可領，但不論是存款還是房屋貸款，最後都被不詳之人提領一空，導致阿秀受到嚴重的財產損害，而事發當時阿秀已是超過70歲的高齡老人，思考及反應能力不如年輕人，因而誤信詐團話術，也是受到欺騙的可憐人。

法官表示，從現有證據看來，阿秀欠缺交付金融機構帳戶供他人「使用」之故意，所以無從認定她的行為成立交付帳戶罪，最終裁定無罪，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 9372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
精神科名醫李光輝　入監前過世
Toyz成台灣女婿逃驅逐出境？　律師解答：仍有高風險
Toyz爆獄中結婚！篠崎泫「小腹隆起疑懷孕」澄清發聲
毛嘉慶被爆邀「女神級黨工」開房間　民眾黨：有收到檢舉
財部前次長戴立寧逝世　「曾頂撞蔣經國、央行總裁」
辦公室傳呻吟聲！　公司創辦人「激戰女網紅」影片瘋傳
快訊／高畑充希生了！　岡田將生當爸發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　肇事運將自責：是我沒綁好

精神科名醫李光輝入監前過世　涉誹謗前法官獲判公訴不受理

Toyz成台灣女婿逃驅逐出境？律師：仍有高風險　一原因難歸化

阿信家鄉里長遭爆「施壓建商要回饋」　許智全反擊：選舉抹黑

酒駕累犯遭罰45萬只繳5期　「帳戶突現千萬」遭凍結強制繳清

遇警攔查求情失敗　台北男「直接搶」下場曝光

一句「殺氣很重」惹怒苗栗藍委　名嘴黃益中挨告2罪結局曝

彰化2機車路口碰撞！女騎士人車刮火花「衝進車底」影片曝

高雄停車場驚見「檳榔炸彈」！一壓爆紅汁多車中招　惡劣手法曝

硬上女網友2次害懷孕墮胎！惡狼辯「她身體很誠實」　賠百萬免囚

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

新台幣鈔券主題票選開跑！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

空軍防寒衣首亮相！　3月底前配給三型主戰機

囂張！警車面前2度闖紅燈　高雄機車騎士最重罰4萬+吊扣駕照

怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　肇事運將自責：是我沒綁好

精神科名醫李光輝入監前過世　涉誹謗前法官獲判公訴不受理

Toyz成台灣女婿逃驅逐出境？律師：仍有高風險　一原因難歸化

阿信家鄉里長遭爆「施壓建商要回饋」　許智全反擊：選舉抹黑

酒駕累犯遭罰45萬只繳5期　「帳戶突現千萬」遭凍結強制繳清

遇警攔查求情失敗　台北男「直接搶」下場曝光

一句「殺氣很重」惹怒苗栗藍委　名嘴黃益中挨告2罪結局曝

彰化2機車路口碰撞！女騎士人車刮火花「衝進車底」影片曝

高雄停車場驚見「檳榔炸彈」！一壓爆紅汁多車中招　惡劣手法曝

硬上女網友2次害懷孕墮胎！惡狼辯「她身體很誠實」　賠百萬免囚

兒遭爆餵毒騙砲！　伍思凱消失歌壇「傳財富自由」...趙傳親揭內幕

怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　肇事運將自責：是我沒綁好

精神科名醫李光輝入監前過世　涉誹謗前法官獲判公訴不受理

228捍衛港都領空！雄鷹交手培證英雄　再迎戰陽岱鋼OISIX新潟

交通事故受害者家屬小組提四大改革訴求　籲提高強制險給付

發發推「白雪莓莓」2款新品　還有限時買6送1

IKEA百件商品宣布降價　三人沙發立省2千元、生活單品29元起

陳冠宇報到！自嘲Windows 95熱機慢努力拚正選：來都來了

「PG」喬治大復活飆32分　七六人3星領銜火力秀主場大勝公鹿

邱議瑩幫牽線！蕭美琴首面助選看板曝　跟高雄左楠張以理同框

【啊我們的包包勒】3兒子獨自搭高鐵去玩！車門關閉前驚覺不對勁...

社會熱門新聞

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

男逼女同事「做愛15次」當封口費　對話曝光

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃

遊樂設施故障！2國小童「比劃540求救」

天菜3帥警穿內褲臥底　同志會館驚見「多人運動場」

快訊／聯結車轉彎「怪手整台掉下來」　騎士遭砸斃

拉KTV妹包廂摩擦4次　男辯被仙人跳

空拍機投毒釀動物集體身亡！農場怒：不可饒恕的悲劇

老司機哭哭！新北再滅一家「排毒」養生館

新北2聯結車翻覆　青菜礦泉水噴一地

台中豐原蛋雞場　爆千隻雞死亡

即／曾任2屆鎮長！前蘇澳鎮長李坤山辭世　享壽87歲　

更多熱門

相關新聞

2港男來台當車手藏身北市東區飯店　警查獲50張金融卡

2港男來台當車手藏身北市東區飯店　警查獲50張金融卡

北市大安警分局敦化南路派出所1月14日15時許執行防制詐欺相關勤務時，查獲香港籍跨境詐欺車手集團行動，當場拘捕3名現行犯，並查扣金融卡約50張、手機2具，以及疑似毒品依托咪酯等物品。

男幫領包裹抵5千元債務　代價關8個月

男幫領包裹抵5千元債務　代價關8個月

接到手搖店調查電話　她跑一趟驚喜：以為詐騙

接到手搖店調查電話　她跑一趟驚喜：以為詐騙

宿霧別墅搞詐騙　17人被遣返羈押

宿霧別墅搞詐騙　17人被遣返羈押

通緝犯搞詐騙「躲4樓逃竄」！南投警強勢攻堅逮人

通緝犯搞詐騙「躲4樓逃竄」！南投警強勢攻堅逮人

關鍵字：

新北地院詐騙

讀者迴響

熱門新聞

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

中國鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

Toyz獄中結婚了！

男逼女同事「做愛15次」當封口費　對話曝光

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

伍思凱兒「吸毒淫亂對話曝光」！無套騙砲4女

關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃

霍諾德「捐款1用途」震撼　醫曝：稀有的乾淨氣息

日女遭射後不理「斬首女裝大叔」！父獲減刑

一票人定期定額「0050」　買1張就贏38％股東

霍諾德粉絲受訪　網驚：台人母語英文？

台灣女孩速寫攀101英姿　霍諾德：會掛在家

更多

最夯影音

更多
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面