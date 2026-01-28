3帳戶存款全空！嬤拿房貸款450萬也被騙光　法官嘆可憐判無罪

記者黃翊婷／新北報導

婦人阿秀（化名）被指控在去年3月間將名下3個金融機構的帳戶交給詐騙集團使用，導致9名受害者被騙錢；但她到案之後表示，自己也是遭假檢警詐騙才會交出帳戶，結果不僅帳戶裡的存款被領光，連房子貸款的450萬元也沒了。新北地院法官日前審理之後，認為阿秀也是受到欺騙的可憐人，最終裁定無罪。

▲阿秀不僅被詐團騙了帳戶，就連房子也被騙去貸款450萬元。（示意圖／記者周宸亘攝，與本文當事人無關。）

阿秀在判決書中主張，她確實在2025年3月間將名下3個金融機構的帳戶交出去，但當時是一名自稱警員的人說她涉及洗錢案件，需要提供提款卡進行比對，還說偵查不公開，不可以跟家人透露消息，接著又有一名檢察官向她索取帳戶提款卡密碼，並要求她拿房子去貸款，結果不管是帳戶內原本的存款，還是房子貸款所得的450萬元，通通都被領走了，她也是被騙的。

新北地院法官表示，經檢視阿秀和假檢警的對話紀錄，發現對方曾提出「有接到任何銀行的通知都要第一時間跟我說」、「終結庭時間已經向法院請好，警員會去家中載妳，然後載妳過來開完庭把全部證物領回」等要求，還出示請求暫緩執行凍結令申請書、傳票等文書，外觀與法院公文書高度相似，可見阿秀的確是受到假檢警詐騙，才會將帳戶交出。

法官指出，阿秀的帳戶裡原本有100多萬元存款，每個月還有一筆退休金可領，但不論是存款還是房屋貸款，最後都被不詳之人提領一空，導致阿秀受到嚴重的財產損害，而事發當時阿秀已是超過70歲的高齡老人，思考及反應能力不如年輕人，因而誤信詐團話術，也是受到欺騙的可憐人。

法官表示，從現有證據看來，阿秀欠缺交付金融機構帳戶供他人「使用」之故意，所以無從認定她的行為成立交付帳戶罪，最終裁定無罪，全案仍可上訴。