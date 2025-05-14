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美國1麥當勞宣布禁「未滿21歲顧客」內用！　進店先查身分證

▲▼ 麥當勞。（圖／達志影像／美聯社）

▲維吉尼亞州一間麥當勞因為當地高中生暴力事件頻傳，宣布禁止未滿21歲顧客在沒有成人的陪伴下內用。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國維吉尼亞州一家麥當勞近日宣布，禁止21歲以下的顧客在沒有其他成人的陪伴下在店內用餐，引發關注。這間位在弗蘭科尼亞的分店表示，由於當地高中生的暴力事件不斷增加，為了保護員工與其他顧客安全，只好祭出年齡限制，未來所有要入內用餐的顧客都必須按門鈴，並由員工檢查身分證件後才可放行入內。

根據NBC Washington報導，當地近期不斷傳出學生暴力事件，而讓這間麥當勞宣布禁止未滿21歲人士入內用餐的導火線則是一段在網路上瘋傳的影片。只見畫面中，有多名學生在麥當勞內大打出手，有人還跳上桌子亂舞，嚴重干擾其他顧客用餐。事件曝光後，該門市隨即在1周內做出決定，公告禁止未滿21歲者進入餐廳內用餐。

根據最新規定，如果年滿21歲的顧客想入內用餐，則必須先按門鈴，由店員開門並檢查年齡後才可放行。該分店表示，這項臨時措施是和費爾法克斯郡學區及當地執法人員共同制定的，希望能遏止混亂狀況。他們也強調，此舉不代表拒絕年輕顧客，只是為了營造「安全的用餐空間」。

這項最新政策目前僅適用平日（周一至周五），至於何時解除則尚未確定。此外，一名成人最多可以攜帶4名未成年者入內用餐。

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