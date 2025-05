中國大陸國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特於5月10日至11日於瑞士日內瓦舉行經貿會談,會後各自召開新聞發佈會,並宣稱將於5月12日發佈聯合聲明。5月12日中國大陸以新華社新聞通稿發佈《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》、美國則是透過白宮官方網頁發佈“Joint Statement on U.S.-China Economic and Trade Meeting in Geneva”