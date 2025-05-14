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各留一手？　陸宣布對美芬太尼反制「仍有效」　涵蓋稀有金屬管制

▲▼中國大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

▲大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

記者陳冠宇／綜合報導

中美經貿高層會談近日落幕，雙方發布聯合聲明，大幅調降對彼此的關稅。對於美方尚未取消20％「芬太尼關稅」，大陸外交部表示，中方此前對美國芬太尼關稅的反制措施「仍然有效」。

在美方加徵「對等關稅」前，已於2月、3月就芬太尼問題對中國商品課20％關稅，此次並未取消。美國財政部長貝森特稱，若北京「積極參與」解決芬太尼危機，有機會可以下調部分20％的芬太尼關稅。

大陸外交部發言人林劍今（14）日於例行記者會上表示，美方承諾取消91％關稅，暫停實施24％的對等關稅，相應的中方也取消91％反制關稅，暫停實施24％的反制關稅，雙方各自保留10％的關稅。

然而，林劍強調，美方以芬太尼為藉口，對中國無理加徵兩輪關稅，中方均第一時間採取包括關稅和非關稅措施在內的反制措施，堅定維護自身正當權益，「這些反制措施仍然有效」。

就此而言，大陸於4月2日之前推出的出口管制措施目前並不會被暫停或取消，包括2月4日對鎢、碲、鉍、鉬、銦相關物項的出口管制，該項措施是美國芬太尼關稅推出後中方推出的措施。另外，大陸在去年推出對銻、鎵、鍺等的出口管制措施也沒有變化。

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關稅戰貿易戰大陸外交部芬太尼稀有金屬

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