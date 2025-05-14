緊握對美籌碼？　陸進行戰略礦產「全鏈條管控」：防範外流

▲稀土 。（圖／路透社）

記者陳冠宇／綜合報導

中美在日內瓦經貿會談達成聯合聲明，同意大幅降低雙邊關稅水準，不過大陸仍持續緊握對美籌碼，即加強自身具有優勢的「戰略礦產」牌。大陸商務部強調，戰略礦產出口管制事關國家安全和發展利益，防範戰略礦產非法外流，需要對產供鏈各個環節加強管控。

大陸國家出口管制工作協調機制辦公室12日安排多個中央及地方部門，在湖南省長沙市召開加強戰略礦產出口全鏈條管控工作部署會。會議指出，戰略礦產出口管制事關國家安全和發展利益，加強出口全鏈條管控是關鍵。

大陸商務部今（14）日就此表示，戰略礦產出口管制事關國家安全和發展利益，防範戰略礦產非法外流，需要對產供鏈各個環節加強管控。

「戰略礦產管控需從源頭入手」，商務部強調，加強開採、冶煉、加工、運輸、製造、銷售、出口全鏈條管控，才能有效嚴防戰略礦產非法外流。

▲大陸商務部。（圖／CFP）

商務部指出，各部門需分工協作，抓實日常監管，及時發現風險隱患，對於鋌而走險、頂風作案的，發現一起，查處一起。

商務部續指，各地方要壓實屬地監管責任，全面摸排本地區相關經營主體，掌握戰略礦產生產經營情況及流向，指導屬地企業提高合規意識和能力，確保戰略礦產管控措施得到有力執行。

各部門認為，對戰略礦產實施全鏈條管控至關重要，將按照分工，切實履行監管和執法責任，不斷完善資訊追溯和常態化管理機制，確保各環節管控不缺位、無死角、無遺漏，從嚴懲處違法違規案件，持續強化監管與執法威懾。

商務部強調，相關地方主管部門將加快開展本地區戰略礦產相關企業註冊登記和台帳記錄工作，並通過持續開展的管制政策宣講、出口風險提示和監督檢查等工作，確保管控措施落實到位，切實維護國家安全和發展利益。