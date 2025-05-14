罷藍委4案連署失敗！　媒體人點2關鍵：藍營沒樂觀本錢

▲罷免彰化第三選區立委謝衣鳳二階未達標。（圖／記者唐詠絮攝）

記者郭運興／台北報導

全台罷免進入倒數階段，藍委謝衣鳯罷免案14日因連署未能達標，宣告失敗，截至今日有4件罷藍委案二階連署失敗，分別是，新竹縣徐欣瑩；苗栗縣邱鎮軍、陳超明；彰化縣謝衣鳯。對此，媒體人羅旺哲分析2原因造成此結果，第一「對比都會區有熱度差別」、第二「綠營地方派系沒有動起來」。但他強調，對藍營來說，完全沒有樂觀本錢，畢竟都會區跟地方選區結構、政治生態，完全不一樣。

羅旺哲表示，大罷免局勢，都會區藍委接連通過二階段，但就在此時，罷免徐欣瑩、陳超明、邱鎮軍、謝衣鳳團隊，二階連署沒有成功。

羅旺哲指出，為何會這樣？大罷免藍委不是「很熱嗎」？第一、很顯然，從這幾個選區來看，罷免議題在地方，對比都會區，有著明顯「熱度」差別。第二、綠營地方派系，沒有完全動起來。

羅旺哲提到，舉例來說，徐欣瑩選區在2024年立委選舉時，民進黨的候選人，拿下四萬五千票，另外包括綠黨候選人也拿一萬五千票。

羅旺哲直言，照理說，二階連署要拚超過兩萬一千張連署門檻，並不是難事，但最後只有一萬九千份連署，很明顯，當地的綠營派系、支持者沒有完全投入下去。那為何地方上的綠營「沒完全投入」？當然原因有許多種。

羅旺哲認為，只能說，地方上的政治，並不是大家從都會區的角度，看得這麼簡單。許多罷免領銜人，可能非地方人士，或是空降冒出，那對長期深耕已久地方人士上，心裡可能有些排斥。或是擔心，如果領銜連署成功，領銜團隊下一步，就很可能就會劍指未來選舉，如此一來，在地人士自然不會「幫忙」，或是協助的力道上，會有差別。

最後，羅旺哲強調，不過，即便罷免四區立委pass，但對藍營來說，尤其都會區的藍委，還是響起警報，而且更要提高警覺，完全沒有樂觀本錢，畢竟都會區，人口眾多，再加上議題容易發酵，跟地方選區結構、政治生態，完全不一樣。

▼30名泛藍立委罷免案第二階段達標。（圖／記者郭運興製圖）