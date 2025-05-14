國台辦嗆賴清德「破壞和平」　王世堅舉1例：罵再難聽還是有溝通管道

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德520即將屆任滿一周年，中國國台辦強調，兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。國台辦也痛批，賴清德是兩岸和平破壞者。對此，綠委王世堅今（14日）受訪時表示，賴清德總統合理地提出我們相對應該有的尊嚴，既然你視我們為敵對關係，我們當然就視你為境外敵對勢力，在這情況下講的話不會好聽，但互相攻擊的最厲害就是美國跟中國，即便他們互相罵得那麼難聽，私下還是有合理的溝通管道，大家可以試著化解敵意。

民進黨團等人提出「兩岸人民關係條例」修法，要求立委等民代前往中國需報准納管，但在立法院程序委員會多次被擋下，而在修法前，賴清德下令黨內先行。

對此，王世堅表示，這是應當，既然要求所有公職應該報備，尤其民意代表、立法委員，當然要從黨公職要求起，這是以身作則，應該的，這只是報備，既然要去就光明磊落的報備，這個黨的要求是對的。

對於國台辦批評賴清德是兩岸和平破壞者？王世堅則表示，兩邊互相視為敵對勢力，兩邊互相講出來的話會好聽嗎？在這些不好聽的話背後，大家都會各自盤算，彼此應該怎麼改變、互相對待的態度。

王世堅舉例，互相攻擊的最厲害就是美國跟中國，即便他們互相罵得那麼難聽，私下他們還是有合理的溝通管道，大家可以試著釋出善意、化解敵意。

王世堅指出，不能以現在中共先把台灣當成敵對勢力，那這三四年來，已經成千上萬的軍機、軍艦環繞台灣，他對我們敵意那麼久，賴清德總統合理地提出我們相對應該有的尊嚴，既然你視我們為敵對關係，我們當然就視你為境外敵對勢力，在這情況下講的話不會好聽。

王世堅認為，這都是檯面上互相釋出的聲音，彼此之間還是存有一個底線，互相釋出善意的底線。