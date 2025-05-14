批林月琴卸責剴剴案又撈金　鍾沛君：出事漏接就變「被動督導」

▲國民黨台北市議員鍾沛君。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

男童「剴剴」遭保母凌虐不治，引發全民憤慨，民進黨立委林月琴則被爆料，當時她就擔任北市文山區居家托育服務中心外聘督導，有失職之嫌。國民黨今（14日）上午召開「林月琴成兒虐安全網破口，賴清德端出的不分區第一淪為推諉卸責第一！」記者會，台北市議員鍾沛君指出，林月琴身兼多項兒福督導職務，當委員時樣樣通，究責時卻樣樣不通，該領錢的時候樣樣領，出事漏接時就變成被動督導。

鍾沛君表示，從107年開始，林月琴就開始在台北市居家托育服務中心擔任外聘督導，「剴剴案」的案發地、台北市文山區居家托育服務中心從107年到案發的112年，林月琴就總共參與24場活動，賺了14萬4000元，但「剴剴」往生後的第2天，林月琴才知道此事，並且忘了自己的外聘督導身分，在記者會上猛批台北市、新北市政府與兒福聯盟，把自己裝成為一個局外人。

鍾沛君進一步指出，近年來台北市12個居家托育服務中心，有4個聘請林月琴擔外聘督導，7個聘請林擔任職訓講師，台北市政府教育局也聘林擔任多個委員職務，但林月琴當委員時樣樣通，究責時卻樣樣不通，該領錢的時候樣樣領，出事漏接時就變成被動督導。鍾沛君狠酸，民進黨若繼續再把剴剴案當政治提款機，現在打在林月琴頭上的就是民進黨過去的雙標迴力鏢。

國民黨新北市議員江怡臻則指出，林月琴光是在新北市擔任外聘督導、講師、評鑑委員、計劃案審查委員，以及與交通局、教育局一些案子合作，近年就獲得將近100萬收入，同時林月琴還兼任「靖娟基金會」董事，球員兼裁判，狂撈中央部會經費，光是擔任立委這1年來，「靖娟基金會」向衛福部申請的補助款及得標案，初估就有668萬餘元，如果林月琴再繼續擔任立委，她無法想像還能狂撈多少納稅人的錢。

江怡臻還說，「靖娟基金會」今年發函各縣市要在5月15日「健康幼稚園」火燒車事件的忌日當天，發起515全國同理心兒童安全活動，邀請政治人物準備個人童年照，為該基金會打廣告，呼籲響應「全民童理心運動」，但515是罹難的「健康幼稚園」林靖娟老師與孩子們的忌日，基金會有先問過孩子及林靖娟老師的家人嗎？這種作法是在家屬的傷口上撒鹽，這是什麼樣的心態？有真的在守護全國兒童交通安全嗎？她認為這個活動非常不宜。

國民黨副發言人鄧凱勛感嘆，林月琴太可怕，明明是「剴剴案」的外聘督導，原本就是「局內人」，是最有機會幫忙補破網、阻止憾事發生的人，案發後卻大言不慚的指責別人，裝做無關己事。