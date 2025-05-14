藍北市議員宣傳車上路成「行動連署站」　力拼罷雙吳二階達標

▲戴錫欽表示，罷雙吳二階一定要過關。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨「罷雙吳」台北市議會黨團展開總動員，今（14日）12區車隊掃街啟動，所有議員將宣傳車作為行動連署站，車隊上午從台北市議會門口出發。身兼北市黨部代理主委的戴錫欽表示，現在是關鍵時刻，6月7日就是送件截止日，預留一週造冊時間，希望五月底能夠達標，黨籍議員的服務處、宣傳車都會化為連署站，深入巷弄，務必要通過第二階段，也為青年志工們添柴火。

戴錫欽說，當民進黨違反政治常理對在野大罷免，這對台灣累積三、四十年的民主法治是一大傷害，國民黨身為最大在野黨沒有躲避的權利，只能迎戰，面對罷免藍委案件第三階段，呼籲民眾一定要出門投下不同意，希望五月底能夠達標，黨籍議員的服務處、宣傳車都會化為連署站，深入巷弄，務必要通過第二階段，也為青年志工們添柴火，希望所有希望在台灣繼續實行民主制度、熱愛中華民國的支持者，可以走出家門簽連署，捍衛民主自由。

國民黨團書記長李明賢說，今天黨團舉辦聯合造勢，所有成員都出車，希望為罷免雙吳進行最後衝刺，而今天活動使用，也有向台北市議會租借議會前廣場。

罷免吳沛憶領銜人李孝亮受訪時則說，目前罷免吳沛憶二階連署書僅6千多份，距離2.4萬門檻還有一段距離，希望黨中央、民眾黨等在野黨都可以共同幫忙；但他同時也坦言，自己聯繫不上黨主席朱立倫。

