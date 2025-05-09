朱立倫錯誤類比遭國際撻伐　蔣萬安直言「不恰當」但檢視標準應一致

▲台北市長蔣萬安市長專案報告。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

德國在台協會日前才以「無恥」批評配戴象徵納粹的「卐」字臂章、比出納粹敬禮手勢的國民黨青年宋建樑，7日又直接點名譴責國民黨主席朱立倫，錯誤類比缺乏歷史敏感度。針對朱立倫是否應該檢討改進？台北市長蔣萬安（9日）說，「我認為並不恰當」，讓質詢的議員洪健益雙手比讚，大讚蔣敢說朱言論不當，讓他看到蔣、朱不一樣的地方。

洪健益說，沒有台灣就沒有台北市，沒有台北市就沒有蔣萬安，沒有蔣萬安就沒有家庭市民可以支持選舉，很慶幸台灣是民主社會國家。洪指出，這兩天希特勒跟納粹，錯誤的類比，「我個人認為，他國的歷史不應該被政治消費，認同嗎？」蔣萬安點頭表示認同。

接著洪健益繼續問，納粹字眼跟希特勒字眼，二戰時候有6000萬人生命死掉，甚至屠殺了600萬猶太人，「朱立倫公然踐踏國際道德底線，我覺得可能今年你會成為國民黨主席，你也是國民黨未來新希望，針對朱立倫踐踏國際道德底線，你的看法？」

另外，洪健益還問到，希特勒跟納粹，朱立倫的言論適當嗎？需要道歉？沒有國就沒有家，朱立倫把台灣的國際外交讓全世界對台灣發出譴責，因為朱立倫說台灣是個希特勒納粹國家，你的看法？

對此，蔣萬安說，尊重歷史的事實，也支持反省檢討，「我們對於任何檢視都要有一致標準，我想不管是哪一個政黨政治人物，說的話都要用一致標準檢驗」。

洪健益追問，朱立倫是否失言？蔣萬安說，最主要反應台灣政治的狀況，不希望變成一言堂。而台灣現在是否不夠民主？蔣說，「基層民眾有這樣的看法」。

至於朱立倫的言論是OK的？蔣萬安說，「任何言論當然可以檢驗，必須要尊重歷史事實，也應該反省檢討，同樣的，不管是國民黨或民進黨政治人物提到納粹、希特勒，都要一致標準」。

洪健益追問，所以朱立倫應該檢討改進？蔣萬安說，「我認為並不恰當」，讓洪雙手比讚，稱讚蔣敢說朱立倫言論不當，讓他看到蔣、朱不一樣的地方。但蔣趕忙解釋，同樣也有民進黨政治人物講過，也一樣不恰當、一樣要被檢驗。

洪健益問，朱立倫該不該向國際社會道歉？蔣萬安說，檢驗標準要一致，每個人都有表達意見的看法，同樣的，任何人包括陳其邁市長過去講過的話，議員也應該用一致標準，如果要做任何回應或道歉，要用同樣標準檢視要求。