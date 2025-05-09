　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫錯誤類比遭國際撻伐　蔣萬安直言「不恰當」但檢視標準應一致

▲台北市長蔣萬安市長專案報告。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安市長專案報告。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

德國在台協會日前才以「無恥」批評配戴象徵納粹的「卐」字臂章、比出納粹敬禮手勢的國民黨青年宋建樑，7日又直接點名譴責國民黨主席朱立倫，錯誤類比缺乏歷史敏感度。針對朱立倫是否應該檢討改進？台北市長蔣萬安（9日）說，「我認為並不恰當」，讓質詢的議員洪健益雙手比讚，大讚蔣敢說朱言論不當，讓他看到蔣、朱不一樣的地方。

洪健益說，沒有台灣就沒有台北市，沒有台北市就沒有蔣萬安，沒有蔣萬安就沒有家庭市民可以支持選舉，很慶幸台灣是民主社會國家。洪指出，這兩天希特勒跟納粹，錯誤的類比，「我個人認為，他國的歷史不應該被政治消費，認同嗎？」蔣萬安點頭表示認同。

接著洪健益繼續問，納粹字眼跟希特勒字眼，二戰時候有6000萬人生命死掉，甚至屠殺了600萬猶太人，「朱立倫公然踐踏國際道德底線，我覺得可能今年你會成為國民黨主席，你也是國民黨未來新希望，針對朱立倫踐踏國際道德底線，你的看法？」

另外，洪健益還問到，希特勒跟納粹，朱立倫的言論適當嗎？需要道歉？沒有國就沒有家，朱立倫把台灣的國際外交讓全世界對台灣發出譴責，因為朱立倫說台灣是個希特勒納粹國家，你的看法？

對此，蔣萬安說，尊重歷史的事實，也支持反省檢討，「我們對於任何檢視都要有一致標準，我想不管是哪一個政黨政治人物，說的話都要用一致標準檢驗」。

洪健益追問，朱立倫是否失言？蔣萬安說，最主要反應台灣政治的狀況，不希望變成一言堂。而台灣現在是否不夠民主？蔣說，「基層民眾有這樣的看法」。

至於朱立倫的言論是OK的？蔣萬安說，「任何言論當然可以檢驗，必須要尊重歷史事實，也應該反省檢討，同樣的，不管是國民黨或民進黨政治人物提到納粹、希特勒，都要一致標準」。

洪健益追問，所以朱立倫應該檢討改進？蔣萬安說，「我認為並不恰當」，讓洪雙手比讚，稱讚蔣敢說朱立倫言論不當，讓他看到蔣、朱不一樣的地方。但蔣趕忙解釋，同樣也有民進黨政治人物講過，也一樣不恰當、一樣要被檢驗。

洪健益問，朱立倫該不該向國際社會道歉？蔣萬安說，檢驗標準要一致，每個人都有表達意見的看法，同樣的，任何人包括陳其邁市長過去講過的話，議員也應該用一致標準，如果要做任何回應或道歉，要用同樣標準檢視要求。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 3 4046 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
少女約砲見本尊後悔「不想要」　他撕開絲襪強奪初夜硬上2次
怒吼：丈人瞧不起我！抓漏工殺妻「4月大女嬰沾血被抱出」　鄰不
冷氣開1功能！能源署搖頭喊「魔級按鈕」：耗電量高出2倍
快訊／少了柯瑞　勇士G2被打爆慘輸
印巴125架戰機大亂鬥「都沒越界」　專家評巴空軍「強悍」優勢
女大生產死胎嬰屍冰3年　她哭「連吃飯都有困難」
漂亮女檢座4度放行洗錢大亨逃海外　輕判罰俸3月約40萬
2歲童「躲UNIQLO外套展示架」便便　爸道歉：有屎味請聯絡
誰在賣台積電？大單摜壓股價紅翻黑　揭2大關鍵因素

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新教宗良十四世上任！　外交部祝賀：期盼深化台梵關係

稱朱亞虎供詞多是「臆測」沒證據力　邱毅：柯文哲起訴基礎已動搖

世壯運倒數天母棒球場狀況多　蔣萬安：符合安全標準規範

世壯運暫僅193陸人可來台　賽會不升國旗、頒獎比賽也不能帶國旗

藍營質疑造假連署起訴太快　林俊憲傻眼：連黨部副主委都認罪了啊

質疑檢調辦案藏陰謀　謝龍介：民進黨終極目標是解散國民黨

朱立倫錯誤類比遭國際撻伐　蔣萬安直言「不恰當」但檢視標準應一致

檢調查幽靈連署將搜索國民黨中央？　黃暐瀚點1原因：一定會去

朱立倫遭國際撻伐！陳玉珍反嗆德國才應道歉　綠委：絕非主流民意

傳檢調今搜索國民黨中央　許宇甄喊不畏懼：要搜要有明確司法證據

禮貌領 #媽祖 結緣品竟被搶！　女子伸手奪走...學生當場傻眼

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【超幽默義交】當你快被媽祖海放 他大聲公勸世：早放早輕鬆

李珠珢見富邦游擊手接球失誤　一秒崩潰抱頭蹲地

【不按牌理出牌的路線XD】#白沙屯媽祖 從司令台中間下來！轎班大哥身手矯健

【女兒4歲仍不會說話...】母女鑽轎底祈福　白沙屯媽祖展現慈悲的一面

【4年前曾見過】媽祖茫茫人海中二次找到氧氣瓶孩童

【原諒你】駕駛右轉遭機車插隊　見後座回眸招手一笑秒消氣

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

張韶涵演唱會突摔倒 警告粉絲「別發醜照」XD

新教宗良十四世上任！　外交部祝賀：期盼深化台梵關係

稱朱亞虎供詞多是「臆測」沒證據力　邱毅：柯文哲起訴基礎已動搖

世壯運倒數天母棒球場狀況多　蔣萬安：符合安全標準規範

世壯運暫僅193陸人可來台　賽會不升國旗、頒獎比賽也不能帶國旗

藍營質疑造假連署起訴太快　林俊憲傻眼：連黨部副主委都認罪了啊

質疑檢調辦案藏陰謀　謝龍介：民進黨終極目標是解散國民黨

朱立倫錯誤類比遭國際撻伐　蔣萬安直言「不恰當」但檢視標準應一致

檢調查幽靈連署將搜索國民黨中央？　黃暐瀚點1原因：一定會去

朱立倫遭國際撻伐！陳玉珍反嗆德國才應道歉　綠委：絕非主流民意

傳檢調今搜索國民黨中央　許宇甄喊不畏懼：要搜要有明確司法證據

快訊／台南工人施工「4F摔落2F鐵皮屋頂」！　腿部創傷送醫

2025 hito流行音樂獎首波卡司公布！　「五大超級男團」全都來了

新教宗良十四世上任！　外交部祝賀：期盼深化台梵關係

首度參加達卡拉力賽　Defender Dakar D7X-R原型車完成測試！

花蓮建商捲款落跑　吉安「綠野仙蹤」整棟2.6億將法拍

花蓮5文健站隊伍出征全國原民健康操決賽　徐榛蔚授旗祝福

全面防堵偽造車牌　4月舉發數大降近7成

85年前「幻之萬博」老門票還能用　日男成功入場大阪世博

川普狂賀史上首位美籍教宗！　他帳號被挖「轉發大量反川貼文」

余正煌查個資討債50萬交保！2警也涉當內鬼　嘉市警局回應了

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

政治熱門新聞

賴清德：台灣不排除「新式核能」　有3個前提自然可做

朱立倫遇2難關變凶悍？黃暐瀚曝原因

柯建銘被酸「自己不吃藥」爆氣拍桌　韓國瑜道歉了

朱立倫錯誤類比引國際撻伐　蔣萬安直言不恰當

德國在台協會罕見點名譴責朱立倫　藍白陣營出征反嗆沒資格、羞恥

陳其邁遭起底昔批「江宜樺像希特勒」

幕後／朱立倫「納粹說」為何讓歐洲異常大反彈？　跟普丁開戰有關

出生南京考不了國防醫？陸委會：30年來都如此

朱立倫遭國際撻伐！　陳玉珍反嗆德國才應道歉

立院今處理「還假於民」恐遭綠杯葛　羅智強：別老是跟勞工做對

快訊／遭德國在台協會譴責　朱立倫開嗆了

幕後／賴清德為何突然紀念歐洲二戰勝利？　背後動機一次解析

檢調查幽靈連署將搜索國民黨中央？　黃暐瀚點1原因：一定會去

韓國瑜酸不吃藥叫別人吃藥　柯建銘怒拍桌

更多熱門

相關新聞

世壯運暫僅193陸人可來台　頒獎、比賽不能有國旗觀眾席沒限制

世壯運暫僅193陸人可來台　頒獎、比賽不能有國旗觀眾席沒限制

2025年世壯運將在5月17日登場。北市議員曾獻瑩質詢時問及賽會旗幟問題，市長蔣萬安說，世壯運是以個人名義參加，不像亞奧運，就是升IMGA的會旗；世壯運執行長林哲宏說，頒獎時不得帶國旗旗幟，若繡在衣服上則屬灰色地帶，「不會強制要求不能穿這種衣服」。至於是否能穿在身上比賽？林說，不行。

藍營質疑造假連署起訴太快　林俊憲傻眼：被告都認罪了啊

藍營質疑造假連署起訴太快　林俊憲傻眼：被告都認罪了啊

質疑檢調辦案藏陰謀　謝龍介：民進黨終極目標是解散國民黨

質疑檢調辦案藏陰謀　謝龍介：民進黨終極目標是解散國民黨

檢調查幽靈連署將搜索國民黨中央？　黃暐瀚點1原因：一定會去

檢調查幽靈連署將搜索國民黨中央？　黃暐瀚點1原因：一定會去

朱立倫遭國際撻伐！　陳玉珍反嗆德國才應道歉

朱立倫遭國際撻伐！　陳玉珍反嗆德國才應道歉

關鍵字：

國民黨德國朱立倫蔣萬安

讀者迴響

熱門新聞

小甜甜求復合千字文曝光　前夫宋晉賢13字回應了

更強一波紅爆雷雨　周末開炸

即／首位美籍教宗誕生！普雷沃斯獲選

即／越籍移工遺失400萬！警查明前不還

李鴻源：強震發生4000棟屋恐倒　3直轄市最危險

賴清德：台灣不排除「新式核能」　有3個前提自然可做

具俊曄傳搬出大S愛巢！擔心「台北信義」繼承協商破局

誠品宣布3年半門市熄燈！最後營業日曝光

搶媽祖結緣品女子竟是「老師」

「台灣出生」星二代李凱馨被挖辱華！私下脫口：中國人都是傻逼

台大女碩士生不倫已婚教授　翻臉反控騙砲無套

股神失手！　美媒爆巴菲特重押1檔虧損超過1900億

越南員工做12年丟失400萬？雇主驚呆

全球第7座迪士尼樂園將誕生！官方公布地點了

iPhone有望「嗶」悠遊卡搭車！

更多

最夯影音

更多

禮貌領 #媽祖 結緣品竟被搶！　女子伸手奪走...學生當場傻眼

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【超幽默義交】當你快被媽祖海放 他大聲公勸世：早放早輕鬆

李珠珢見富邦游擊手接球失誤　一秒崩潰抱頭蹲地

【不按牌理出牌的路線XD】#白沙屯媽祖 從司令台中間下來！轎班大哥身手矯健

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面