世壯運暫僅193陸人可來台　賽會不升國旗、頒獎比賽也不能帶國旗

▲台北市長蔣萬安市長專案報告。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

2025年世壯運將在5月17日登場。國民黨議員曾獻瑩質詢時問及賽會旗幟問題，市長蔣萬安說，世壯運是以個人名義參加，不像亞奧運，就是升IMGA的會旗；世壯運執委會執行長林哲宏說，頒獎時不得帶國旗旗幟，若繡在衣服上則屬灰色地帶，「不會強制要求不能穿這種衣服」。至於是否能穿在身上比賽？林說，不行。

蔣萬安今赴市議會，以「台北市高齡校舍改建推動情形；世壯運籌辦與行銷成果；大巨蛋軟硬體改善及營運績效評估辦理進度；臺北市治安與詐欺防制對策；0417法院禁制區集會事件；雙城論壇籌辦狀況」等議題，進行專案報告。

國民黨議員秦慧珠問及，哪一個國家或地區的人參加世壯運最困難？蔣萬安說，對岸的選手，他們要入境的話手續比其他國家選手繁複。至於有多少大陸選手已經報名可以來的？蔣說，總共500多位報名；至於有多少人確定可以來？蔣說，確切數字不清楚，有些正在審查中，一旁的世壯運執行長林哲宏趕忙提示蔣，有190多位確定可以來。

秦慧珠表示，根據資料大陸地區有551人報名，目前提交資料453人、正式提交申請的有359人，移民署審核通過的只有193人，僅佔報名人數的25%左右，「這些人都交錢了，可是真的審核通過的只有193人，移民署正在審核尚未通過的有166人」。

另外，曾獻瑩則問及，世壯運開閉幕式，是否會升國旗唱國歌？蔣萬安說，會依照奧會模式，世壯運是以個人名義參加，所以不是像亞奧運，就是升IMGA的會旗。曾追問，頒獎、比賽時，穿著國家國旗可以上台？林哲宏說，是代表個人不是代表國家，所以不帶旗幟，但會後要怎麼拍照不會限制。

曾獻瑩接著問，如果有發生拿五星旗上台，怎麼處理？蔣萬安強調，賽會都按照IMGA規範，頒獎不帶國旗。若穿的衣服上有國旗可以嗎？林哲宏說，屬於灰色地帶，不會強制要求不能穿這種衣服，會看狀況，如果繡在衣服上就沒辦法，如果是個型態式的呈現就沒有規定。至於穿在身上比賽，是否可以？林說，不行。

而是否可以在看台席上揮舞五星旗加油？蔣萬安說，觀眾台上沒有限制，但總會的規定，頒獎不帶國旗，因為是個人名義參加；林哲宏強調，頒獎台上不行，因為要依照奧會模式。