藍營質疑造假連署起訴太快　林俊憲傻眼：連黨部副主委都認罪了啊

▲民進黨立委林俊憲 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

台南地檢署8日起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等人，為募集罷免綠委林俊憲、王定宇連署書，在10天內狂抄黨員名冊，甚至為完成配額，以每份3元、2元代價請黨工代抄多達1934份、1679份，南檢先依偽造文書等罪起訴莊等11人，至於其他37名協助抄寫的黨工、親友，因坦承犯行，都處分緩起訴。對於藍營質疑太快起訴，林俊憲今（9日）受訪表示，被告都認罪了，起訴時間當然快，謝龍介還說要幫忙捍衛清白，但連國民黨台南黨部副主委都認罪、交代怎麼造假。

南檢查出林俊憲罷免案偽造提議人名冊共1934份，其中提議人死亡者60份；王定宇罷免案偽造提議人名冊共1679份，其中提議人死亡者70份。檢察官最後將莊占魁等11名台南市黨部幹部依偽造文書、非法利用個資等罪嫌起訴，至於其他37名協助抄寫的黨工、親友，因非核心成員，且坦承犯行，都處分緩起訴。

對於抄名冊連署罷免林俊憲要3元、罷免王定宇一份2元？林俊憲回應，「王定宇可能比較委屈啦！抄我的3元、抄他的2元」，不過如果是花錢連署，這樣真的是嚴重傷害民主，國民黨用這種方式，台南會是單一個案嗎？其他縣市會不會也有類似狀況？司法應該要查辦。

至於國民黨質疑49天就起訴太快，林俊憲直言，被告都認罪了，起訴時間怎麼會快？被告都認罪、承認，連國民黨台南黨部副主委都認罪了，國民黨還在講什麼司法迫害？謝龍介還說要幫忙捍衛清白，被告已經交代怎麼造假、如何用名冊、怎麼花錢弄的，那當然司法程序會比較快，尊重罷免，但這種破壞台灣民主，司法當然要辦到底。

有媒體追問，是否認為罷免他的案子應停止？林俊憲表示，就讓法律裁定，也向中選會申請，他們要開委員會判斷，第一階段連署高達六成是假的，表示第一階段都是造假，一起頭就是假案，要如何繼續成案？會向中選會提出。