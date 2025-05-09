檢調查幽靈連署將搜索國民黨中央？　黃暐瀚點1原因：一定會去

▲國民黨中央黨部。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

檢調近日大動作偵辦罷免案幽靈連署，國民黨多處地方黨部遭到搜索，更傳出檢調也將搜索中央黨部。對此，媒體人黃暐瀚今（9日）表示，這個不用預測，除非檢調不願意把案子辦好，原住民綠委伍麗華、陳瑩的罷免案有1、2百份死亡連署，國民黨負責原住民黨員名冊的就在黨中央組發會，所以現在國民黨每天都在開直播等檢調，他(檢調)一定會去的啊，如果不去，是不是表示沒有認真辦？

黃暐瀚於節目《POP撞新聞》談到昨南檢的起訴書，內容為「因為不到10天的作業期限又遇上1月25日開始的春節年假，黨工們知道難以靠擺攤或聯繫親友連署方式達標，因此下載國民黨黨籍系統內的轄區黨員名冊，分類後由各區負責黨工分頭抄寫」，今天檢調敢寫出來，如果事後證明寫的東西不對的話，那會出大事的，整個檢調系統就是東廠、就是亂來、就是打壓。

黃暐瀚表示，但反之，如果事後證明調查內容為真，現在一直喊說政治打壓的人要回過頭看「你有沒有抄」，沒有違法就不怕司法，如果有違法，那又為什麼理直氣壯的說「為什麼辦我，政治迫害」，這樣就不對了。

黃暐瀚認為，「明明有喝酒，警方酒測，你就說我沒有，只是喝一口，但是就是不能喝酒，你怎麼知道喝了一口測出來會不會超過酒測標準，所以簡單講，你有沒有犯法、你有沒有做錯事，別人不知道，你知道啊」。

黃暐瀚指出，各地包含基隆的、台中的、新北的、台北的，以及大家一直在預測的，但這個也不用預測，除非檢調不願意把案子辦好，原住民綠委伍麗華、陳瑩的罷免案也有1、2百份死亡連署，國民黨負責原住民黨員名冊的就在黨中央組發會。

最後，黃暐瀚強調，所以現在國民黨每天都在講開直播等檢調衝進來，他(檢調)一定會去的啊，如果不去，是不是表示這個案子沒有認真辦？自己好早之前就說檢調也會去台中黨部，講完後還有網友不高興批評指揮辦案，但後來台中確實也有查了。

▼政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）