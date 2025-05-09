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朱立倫遭國際撻伐！陳玉珍反嗆德國才應道歉　綠委：絕非主流民意

▲朱立倫、羅智強在捷運大安站外進行反罷免街講。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者杜冠霖／台北報導

近來，國民黨主席朱立倫、青年宋建樑，都因引用納粹批評賴清德政府，罕見讓德國在台協會、以色列、歐盟，甚至比利時、法國、荷蘭、英國、瑞典都表達譴責之意。朱則強勢回應，要求外國別再干預各國內政。藍委陳玉珍也反嗆，德國在台協會應該要道歉。對此，綠委林楚茵今（9日）表示，國民黨已經瘋狂成自己人都無法接受的樣子，相關言論絕非代表台灣主流民意。

朱立倫日前砲轟，賴清德「是在做希特勒做的事情。」德國在台協會公開點名譴責朱立倫。並表示，台灣絕無可能與國家社會主義暴政相提並論。隨後包含歐盟經貿辦、比利時、瑞典、英國、法國在台協會、荷蘭在台辦事處都轉貼相關文章支持，以色列駐台辦事處也跟進譴責。

對於朱立倫說法，德國在台協會發聲明表示，協會注意到朱立倫最近發表的發言，感到深切的失望與憂慮，今天的台灣絕無可能與納粹（National Socialism）的暴政相提並論。台灣的制度絕不應也不可被類比為納粹政權所使用的恐怖工具。鄭重呼籲國民黨領導層，應避免在國內政治論述中提出不當、且對歷史上麻木不仁的類比。與其為了政治目的扭曲對過去的記憶，不如確保納粹德國的罪行永不被遺忘，並在德國、台灣乃至整個國際社會強化歷史意識。

林楚茵表示，朱立倫納粹言論慘遭全球撻伐，包括法、英、比、荷、歐盟、瑞典、以色列都出面譴責，對此不僅看不到國民黨的道歉，陳玉珍竟然還要要求德國在台協會道歉，已經瘋狂成自己人都無法接受的樣子，中央社報導普丁與習近平會談，強調攜手中國對抗新納粹主義，國民黨朱立倫就用納粹形容台灣，這種呼應擺明國民黨就是「中國在台的在地協力者」。

林楚茵強調，要再次表達嚴正抗議，國民黨言論絕非代表台灣主流民意，身為台灣－波蘭、台灣－法國與台灣－匈牙利國會友好協會會長，對國民黨主席朱立倫以納粹政權不當比擬台灣政治情勢的發言，深感遺憾。

林楚茵說明，納粹政權的歷史暴行是全人類共同記憶，任何輕率的類比不僅傷害歷史正義，也危及台灣多年來在國際社會努力建立的友誼與信任。外交部亦已正式聲明，強調此類言論僅屬極少數個人行為，並不代表主流民意。台灣是一個民主國家，重視歷史真相與人類尊嚴。此類言論背離我國價值，且與中國長期抹黑台灣的話術如出一轍。

林楚茵直言，儘管社會各界已明確譴責，國民黨仍態度強硬、拒絕認錯，其執迷不悟、毫無反省的態度令人不齒，已與台灣自由民主精神背道而馳。

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