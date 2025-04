男一覺醒來發現中53億大獎　贏該州威力球樂透「史上最高獎金」

▲美國威力球樂透。(圖/達志影像/美聯社)

記者李振慧/綜合報導

美國肯塔基州威力球樂透(Powerball)近來開出該州史上最高額獎金,一名男子一覺醒來後,意外發現自己中了1.67億美元(約台幣53億元),贏得歷史性的獎金金額,他計畫與母親一同分享這筆錢。

居住在路易維爾市(Louisville)東部喬治城(Georgetown)的男子法辛(James Farthing),平時就有購買彩券的習慣,近來他在克拉克郡當地商店Pump N' Shop所購買的威力球樂透,意外創下歷史。

A Georgetown mother and son have now claimed a record-breaking lottery win. Linda Grizzle and her son, Shannon Farthing, are splitting the $167 million prize, Kentucky Lottery announced on Monday: https://t.co/5jn9YCr64E pic.twitter.com/ZtlrwbbHGS