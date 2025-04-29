男一覺醒來發現中53億大獎　贏該州威力球樂透「史上最高獎金」

▲美國威力球樂透。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國肯塔基州威力球樂透(Powerball)近來開出該州史上最高額獎金，一名男子一覺醒來後，意外發現自己中了1.67億美元（約台幣53億元），贏得歷史性的獎金金額，他計畫與母親一同分享這筆錢。

居住在路易維爾市(Louisville)東部喬治城(Georgetown)的男子法辛(James Farthing)，平時就有購買彩券的習慣，近來他在克拉克郡當地商店Pump N' Shop所購買的威力球樂透，意外創下歷史。

A Georgetown mother and son have now claimed a record-breaking lottery win. Linda Grizzle and her son, Shannon Farthing, are splitting the $167 million prize, Kentucky Lottery announced on Monday: https://t.co/5jn9YCr64E pic.twitter.com/ZtlrwbbHGS — LEX 18 News (@LEX18News) April 28, 2025

法辛表示，「我很常去那裡，每次都會買彩券，因為我相信，總會有人中獎的」。法辛所中的金額打破肯塔基州2009年所創下的紀錄，成為該州歷史上最高中獎獎金。

法辛表示，發現自己中大獎讓他非常驚訝，直到現在他還是不敢相信這一切是真的，他計畫把獎金與母親一起分享。法辛中獎的消息也在整個社區中爆紅，賣出彩券的老闆驚喜表示，「我以前也曾售出過大獎彩券，但從沒發生過這麼誇張的，真的是前所未聞」。

法辛計畫下周一與母親一同去彩券公司領取大獎，目前他們尚未決定會以分期30年的方式領取全額，還是以現金形式領獎，將領取7,730 萬美元（約台幣24億元）。