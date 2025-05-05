失蹤人妻找到了！繞過轉角消失62年　真相曝光「她自己選的」

▲奧黛莉20歲那一年離奇失蹤，如今終於被找到。（圖／翻攝威斯康辛州司法部）



記者吳美依／綜合報導

美國一名20歲人妻離奇失蹤，而且幾乎沒有留下行蹤線索，因而成為一樁懸案。60多年後，當局終於找到她的下落，不僅還活著，而且相當健康，不過當年竟是「自願」失蹤的。

威斯康辛州索克郡（Sauk County）警方證實，奧黛莉（Audrey Backeberg）失蹤62年之後被尋獲，她現在已經高齡82歲，「還活著，而且很健康，目前正住在其他州」。根據進一步調查，奧黛莉的失蹤是「她自己的選擇」，而非任何犯罪活動或謀殺的結果。

根據威斯康辛州司法部官網資訊，1962年7月7日，奧黛莉與家中保姆出門，2人搭便車去了麥迪遜（Madison），然後轉乘灰狗巴士（Greyhound）前往印第安那州的印第安納波利斯（Indianapolis）。在那裡，保姆目睹奧黛莉繞過轉角，離開公車站，未料竟是最後身影，這名2個孩子的母親再也沒回家，從此音訊全無。

專門記錄失蹤懸案的民間組織「Charley Project」指出，奧黛莉年僅15歲左右，就嫁給當時的丈夫羅納德（Ronald Backberg），而他們的「婚姻問題重重，據傳存在虐待狀況」，「保姆說奧黛莉是自願離開的，並且不會回來了，但奧黛莉的家庭成員堅稱，她絕對不會拋棄自己的孩子。」

今年稍早，索克郡警長辦公室把這起懸案重新派發給一名警官偵辦，在徹底重新評估檔案與證據，並且重新採訪證人之後，終於破案。