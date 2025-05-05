川普又改口！不尋求第3任期　但點名「這2人」可能接班

▲川普又改口宣稱，他並不尋求再度連任。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普多次表示有意尋求第3任期，但在最新採訪中，卻又改口表示並無此意。此外，他也點名副總統范斯（JD Vance）與國務卿盧比歐（Marco Rubio），可能成為自己的「接班人」。

川普在4日播出的NBC節目「與媒體見面」（Meet the Press）中說道，自己不願捲入「誰可以接替他職位」的辯論，但范斯是一位「了不起又聰明的傢伙」，而盧比歐也「很棒」。

▲川普點名范斯（上）和盧比歐（下）有望接替自己。（上圖／達志影像／美聯社；下圖／路透）



《紐約時報》寫道，根據美國憲法第22修正案，一個人不能當選總統超過2次。但川普經常提到，自己有意尋求第3任期，甚至曾於3月表示，他對於這種可能性「不是在開玩笑」，暗示有一些「方法」可以做到。今年4月，川普家族企業甚至開始販售「川普2028」周邊商品，其中一些還附加標語「重寫規則」，上述種種都加劇了人們的臆測。

在節目上，川普被問及這些周邊商品時，堅稱許多人希望自己尋求連任，但「據我所知，這是不被允許的」，「很多人在販售2028的帽子，但這不是我想要做的事。我希望的是渡過美好4年，然後把它交給別人，最好是一名很優秀的共和黨人」。他還表示，4年的時間，已經足夠做一些「很了不起的事情」。