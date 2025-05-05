川普：不排除「動武」奪格陵蘭　盼加拿大成為第51州

▲川普透露不排除對格陵蘭（Greenland）動用軍事力量。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）再度拋出爭議性言論，透露不排除對格陵蘭（Greenland）動用軍事力量，強調該地對美國的國際安全至關重要。他也重申想讓加拿大成為美國第51州，但坦言「機會不大」。

川普4日接受NBC節目《與媒體對話》（Meet The Press）專訪時，針對是否排除對格陵蘭動用武力表示，「我不排除。我不是說我會這麼做，但我什麼都不排除。我們真的非常需要格陵蘭。格陵蘭人口很少，我們會照顧他們、珍惜他們，但我們需要它來維護國際安全。」

川普自上任以來，多次表達希望美國能將版圖拓展到格陵蘭，引發當地及國際外交圈不安。格陵蘭不僅是丹麥的自治領土，更被視為戰略要地與未來的礦產寶庫。

除了格陵蘭，川普也被問到是否考慮對加拿大動用武力，藉此推動併入美國的構想。對此，他回應，「這個機率非常低。我看不出有必要。我得誠實告訴你，我真的看不出來。」

川普表示，已與加拿大新任總理卡尼（Mark Carney）通話，雙方並未討論讓加拿大成為美國一部分。但他透露，卡尼「這週或下週」將訪問美國，屆時不排除談論此議題。

儘管卡尼本人與大約9成加拿大人反對併入美國，川普仍堅持持開放態度，「我一直都會聊這個議題，你知道為什麼嗎？我們每年補貼加拿大2000億美元。」

川普進一步強調，「我們不需要他們的汽車，事實上，我們不想要他們的汽車。我們不需要他們的能源，也不想要他們的能源，我們有比他們更多。我們不需要他們的木材，我們有很棒的木材，只要把那些環保狂人移開。」

川普還說，「如果加拿大成為美國的一部分，對我們來說就不會有額外負擔。那會很棒……會是一個珍貴的州。而且，如果你看看地圖、看看地理位置——我骨子裡是個房地產商。當我低頭看地圖，那條多年前用尺劃出來的人為國界根本是假的，直直一條線，你根本沒感覺。」

根據ABC上月公布的民調，有68%美國人相信川普認真想讓美國掌控格陵蘭，53%的人認為川普也認真想讓美國接管加拿大。不過，86%受訪者反對吞併加拿大，76%的人反對吞併格陵蘭。