一夜情吃「事後避孕藥」沒用　女因忽略1事懷上雙胞胎：命中注定

▲女一夜情後意外發現懷孕。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

蘇格蘭一名29歲女子透露，她一夜情後雖然吃了事後避孕藥，2周後卻發現自己懷孕，而且懷的還是雙胞胎讓她非常震驚。她後來才知道，原來自己服用避孕藥時沒注意到一件事才會懷孕，特別分享提醒所有女性。

來自蘇格蘭艾爾郡(Ayrshire)的女子荷莉(Holly Firth)，去年7月9日參加朋友婚禮時，和一名在婚禮上結識的男子發生一夜情，雖然結束後她吃了事後避孕藥，然而2周後她在辦公室時，聞到空氣清新劑的味道突然很噁心，後來驗孕發現懷孕。

I fell pregnant with twins after a one-night stand even though I took the morning after pill - a little-known rule meant it didn't work https://t.co/cJX35rYjGf — Daily Mail Online (@MailOnline) April 28, 2025

荷莉表示，當她第一時間發現自己懷孕時非常驚訝，因為她以前也吃過事後避孕藥都很有用，而且懷的還是雙胞胎，讓她更加崩潰。後來她才發現，她在服用事後避孕藥時已經是排卵期，才會導致緊急避孕藥物無效。

荷莉於今年2月27日透過剖腹產生下2名健康女嬰，她表示，雖然成為單親媽媽不在原本計畫內，但當她發現自己懷孕後開始覺得一切都是命中注定，現在已經無法想像沒有寶寶的生活。