一夜情吃「事後避孕藥」沒用　女因忽略1事懷上雙胞胎：命中注定

▲女一夜情後意外發現懷孕。(圖/示意圖/VCG)

記者李振慧/綜合報導

蘇格蘭一名29歲女子透露,她一夜情後雖然吃了事後避孕藥,2周後卻發現自己懷孕,而且懷的還是雙胞胎讓她非常震驚。她後來才知道,原來自己服用避孕藥時沒注意到一件事才會懷孕,特別分享提醒所有女性。

來自蘇格蘭艾爾郡(Ayrshire)的女子荷莉(Holly Firth),去年7月9日參加朋友婚禮時,和一名在婚禮上結識的男子發生一夜情,雖然結束後她吃了事後避孕藥,然而2周後她在辦公室時,聞到空氣清新劑的味道突然很噁心,後來驗孕發現懷孕。

I fell pregnant with twins after a one-night stand even though I took the morning after pill - a little-known rule meant it didn't work https://t.co/cJX35rYjGf