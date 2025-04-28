綠營轟周萬來沒事先請假「翹班」立院司委會　一致通過譴責案

▲立法院司法及法制委員會28日排定立法院秘書長周萬來列席進行專題報告，不過，擔任召委的綠委莊瑞雄說周萬來不僅缺席，且未事先請假，還用發新聞稿當作假單。（圖／莊瑞雄辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

立法院司法及法制委員會28日排定邀請立法院秘書長周萬來列席，就多項議題進行專題報告並備質詢。不過，擔任召委的民進黨立委莊瑞雄表示，周萬來不僅缺席，且未事先請假，還用發新聞稿當作假單，對委員會及立委極度不尊重；因此，司法及法制委員會現場一致通過周萬來譴責案，要求正視國會問責精神，維護立法院的尊嚴與效能。

莊瑞雄表示，本週委員會安排的專題報告，包括「議事空間與院區治理規劃」、「國會數位化推動進度及資安防護方案」、「違法會議及表決之適法性檢討」，以及「防止立法院成為國安破口」四大議題，均與民主程序、公民權益及國家安全密切相關，具高度公益性，絕非無的放矢。

莊瑞雄說，議事空間與院區治理攸關立法院作業品質與公共資源有效運用；國會數位化及資安防護直接影響資訊透明及資料安全；違法會議及表決適法性涉及議事程序公正與法治精神；而防止國安破口，更是捍衛台灣主權與民主制度不可或缺的基本防線。

莊瑞雄強調，邀請秘書長列席專題報告並備質詢，早有多次立法院先例。他一一列舉，包括105年3月10日，第9屆第1會期，邀請秘書長與法制局局長就「立法院法制局功能業務」進行專題報告；107年10月25日，邀請秘書長就「國會助理法制化推動計畫」進行專題報告；109年3月9日，邀請秘書長報告本院因應「新冠肺炎」防疫措施及執行成效。

另外，莊瑞雄也指出，109年11月30日，邀請秘書長就「國會議事中立及院區管理缺失」進行專題報告；110年4月28日，邀請秘書長與總務處處長、警政署署長，就「國會安全監控與人權保障」進行專題報告；113年3月21日，邀請秘書長就「總統至立法院國情報告及詢答模式之建議」進行專題報告，以及113年10月28日，邀請秘書長就「憲判字第9號判決與國會職權行使困境」進行專題報告。

莊瑞雄表示，這些實例充分證明，秘書長列席備詢並非首創，而是國會監督的重要實踐，周萬來今日以程序技術為藉口拒絕列席，實質是逃避責任，破壞國會正常運作，嚴重損害人民對立法院的信賴與期待。

莊瑞雄說，同樣作為憲政五院之一的司法院，在本會期司法委員會已有9次正式參訪或列席紀錄，其中參訪2次、委員會列席7次，展現應有的問責態度與尊重，反觀立法院院方卻一再推託，形同自毀憲政機關形象。

莊瑞雄強調，周萬來不僅缺席，且未事先請假，用發新聞稿當作假單，對委員會及立委極度不尊重，作為院方首長竟帶頭示範最壞標準，形同自貶國會效能。

針對周萬來今日無故缺席且未請假，司法及法制委員會現場一致通過秘書長周萬來譴責案，要求正視國會問責精神，維護立法院的尊嚴與效能。

莊瑞雄強調，沒有人要羞辱立法院長韓國瑜跟秘書長周萬來，反而兩人行為才是自己羞辱自己，本週委員會還有兩場重要會議，奉勸院長不要再帶壞秘書長周萬來，該列席就列席，別讓立法院繼續淪為國人眼中的笑柄。