不知聯合國詐騙報告！被問在忙啥？　鄭銘謙：我在忙立法院答詢

▲法務部長鄭銘謙。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

針對詐騙議題，國民黨立委王鴻薇今（23日）在立法院司法及法制委員會問法務部長鄭銘謙，是否知道聯合國今年4月公布的涉台詐騙報告？鄭銘謙答詢時說，他不清楚。王鴻薇追問鄭在忙什麼？鄭銘謙卻回說，「我在忙立法院答詢」，此話讓王鴻薇痛批，「好會講」。

立法院司法及法制委員會今天邀請司法院副秘書長王梅英、法務部長鄭銘謙、銓敘部長施能傑、法務部調查局長陳白立等相關單位列席，就「選舉罷免程序中，如何落實公務人員含政務官（人員）、司法人員、選務人員恪守行政中立，且秉持公正執法勿偏頗」進行專題報告，並備質詢。

王鴻薇質詢時指出，聯合國在今年4月公布一份報告，內容針對東南亞的詐騙中心、地下金融，以及非法網路市場的全球影響，她詢問鄭銘謙是否知道這份報告？鄭銘謙說，他不清楚。王鴻薇也詢問在場的法務部人員，是否有人知道這份報告，無人應答。

王鴻薇接著說，儘管這份報告重點在東南亞的豬仔、人肉販子、詐騙及洗錢的全球影響，但當中提及4件涉及台灣的案件，其中一件還被新加坡查出是史上最大洗錢案，查扣了30億元新幣，大約700多億台幣，主謀及兩位共犯來自台灣，而台灣政府說要查詐騙、走私、查把人賣到柬埔寨、緬甸、泰國等國家，結果聯合國的報告，法務部長不知道，是在忙著查連署案吧？！鄭銘謙說，他反對。

王鴻薇追問，法務部長連這個報告都不知道，是在忙什麼？鄭銘謙回應，「我在立法院詢答」。王鴻薇聽聞後拉高分貝嗆說，「連聯合國的公開報告都沒看到，再說一遍阿！好會講」。鄭銘謙說，「我們會回去好好地把它收集起來，我們好好地處理。」鄭也說，打詐是法務部非常重要的政策，他們成果、績效都有呈現出來。王鴻薇質疑，呈現什麼？一問三不知。此時，鄭銘謙說，「北檢忙著政治的那些...」，王鴻薇立即接話說，「你也承認！」。

鄭銘謙趕緊澄清說，台北地檢署最近也辦了一個案件，查獲詐團幾千人的詐團，金額將近200億元，最近剛起訴了，所以像檢察官辦出重大案件，委員應該要給予肯定才對，王鴻薇嗆，「很多人說要跟你們講風骨，我說連骨頭都沒有，還講什麼風骨。」鄭銘謙撇頭，「這個我不接受啦！」

