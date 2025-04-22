▲行政院長卓榮泰立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（22日）赴立法院施政報告並備質詢，對於總預算案，民眾黨立委麥玉珍質詢時舉例，如果小孩想吃牛排跟你要錢，會不會問他內容。卓揆回應，如果小孩回答說有一百個人要去做有益的事情，「我不會跟他說，先凍結你30%，等你吃到70%再來跟我要」。麥玉珍表示，總預算也一樣，「去吃牛排我給你70%了，吃完回來講，自己再補、再解凍嘛！」對於麥玉珍舉例，卓揆也忍不住回應，「委員會這樣開店嗎？吃牛排只付70%？」

卓榮泰今率部會閣員赴立法院施政報告並備質詢，麥玉珍質詢時詢問，如果孩子跟你要十萬元吃一頓牛排，會馬上給他還是詢問？卓榮泰回應，「我會問他，什麼事、多少人、去哪裡」。

麥玉珍強調，這個道理，總預算也是一樣，立法院要負責審查預算有沒有亂花，立法院不是聽你的，一定要問為什麼、跟誰去、花什麼，就這麼簡單的道理，「立法院要審查預算，我們也要溝通，才會知道預算要不要給，立法院凍結的是人民的錢嗎？」

對於麥玉珍詢問，卓榮泰則回應，如果小孩回答說有一百個人要去做有益的事情，「我不會跟他說，先凍結你30%，等你吃到70%再來跟我要」。

此時麥玉珍高分貝質疑，「你們要去吃牛排我給你70%了，你如果吃完牛排回來跟我講，自己再補、再解凍嘛！就這麼簡單的邏輯」。麥玉珍的舉例也讓卓榮泰忍不住質疑，「委員會這樣開店嗎？吃牛排只付70%？」

麥玉珍批評，你們用行政院的預算到處造謠，113個立委把關所有預算，希望預算花在刀口上，你有一個個去看嗎？只要各部會有爭議，敢不敢負責？我們是幫你把關，不是我要刪預算，民間企業都有起源、目的、預期成效，但總預算沒有，都是抄113年的預算，我們都刪吃喝玩樂，是為人民發聲。

對此，卓榮泰激動回應，委員的說法是錯的，有2806億新增預算，怎麼可能改113年預算案，顯然委員預算案沒有全部看完，「照抄的說法對公務員並不公平，我不接受，2806億新增預算，委員知道哪一項、記得哪一項嗎？都沒有啊！你要記得才能為人民發聲，記錯就發錯聲了」。

麥玉珍此時話鋒一轉，並痛批，「你目中無人，心中沒有百姓。你手摸在胸口上，感受一下是冰的還是涼的？」卓榮泰回應，溫的。麥玉珍批評，那代表你還有良心，不要都聽別人亂說，我進入政壇當你是偶像，賴清德總統把部會交給你，讓你去溝通，卻讓台灣變成國際笑話。