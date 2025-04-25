韓國瑜表態426上凱道　綠點3大失職：已無能力做好立法院長工作

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

幽靈連署頻傳，多個國民黨部遭搜索，藍白426將上凱道遊行抗議司法追殺。立法院長韓國瑜今（25日）呼籲所有台灣人民26日一起上凱道，他表示，台灣人最近腦袋上懸了三把刀，包含關稅刀、軍演刀跟罷免刀，且最近檢調人員的表現讓人民懷疑「只辦藍不辦綠」。對此，民進黨回應，立法院內規要求立法院長保持中立，但韓國瑜失職，沒有能力顧好議事；韓國瑜不中立，參加政黨活動；最後，韓國瑜公然攻擊台灣的司法人員。這三大韓國瑜失職的證據都已經顯示，韓國瑜已經沒有能力做好立法院長的工作。

對於韓國瑜上午談話，吳崢表示，覺得非常諷刺、也非常遺憾，立法院長在政壇享有非常崇高地位，立法院是台灣最高民意機關，立法院長又象徵立法院的靈魂，立法院內規要求立法院長保持議事中立、退出政黨活動，就是為了在制度上奠定立法院長崇高、不可侵犯的神聖性。

吳崢坦言，歷來各黨派的人擔任立法院長，不論是王金平、蘇嘉全、游錫堃都謹守分際，退出政黨活動、保持中立，但韓國瑜現在完全反其道而行。韓國瑜過去這一年來當院長的表現，已經令非常多台灣人民失望。

吳崢指出，在韓國瑜主政下的立法院，議事程序崩壞到難以想像的地步，台灣過去2、30年累積出來的民主議會被破壞有多麼厲害，在韓國瑜主持議事下的立法院，國民黨和民眾黨立委，不用記名表決通過法案，不用受人民監督，表決前1秒才把法案掏出來放在立法委員桌上，立法院接受台灣人民問責能力大幅衰退。

吳崢表示，韓國瑜當院長的這段期間，甚至發生立法院內政委員會被國民黨封鎖起來，在裡面舉行違法會議，只有國民黨立委才能參加。去年12月20日通過的選罷法修法，就是這樣一路通過的。甚至到今年，在已經會議結束的情況下，立法院院會已經結束，居然先離開議場，後來再跟國民黨立委一​​起回到立法院，召開違法會議，違法通過國民黨2個公投案。

對於立院議事，吳崢直言，立法院現在韓國瑜的主導下，已經喪失問責性、喪失透明度，連最基本的程序正義、合法開會都蕩然無存，韓國瑜沒有能力好好管控、落實他身為立法院長應盡的責任，除了韓國瑜沒有好好在立法院守護程序正義外，現在完全喪失立法院長的中立性，過去立法院長是退出政黨活動，不介入各黨各派在立法院中的鬥爭，因為要讓各黨派委員信服，但他直接表明426也要上凱道，所以韓國瑜也把立法院長神聖的中立性抹殺得蕩然無存，我們非常遺憾。

吳崢表示，韓國瑜身為立法院長，竟然在公開面對媒體的時候，用含沙射影、用含血噴人方式攻擊中華民國的司法人員，用政治的語言，所謂「辦藍不辦綠」去攻擊司法的中立性，立法院長的地位多麼崇高。再次看到立法院長又一次違反其分際，公然踐踏憲法五權當中的司法權。

吳崢指出，綜合以上三點，韓國瑜失職，沒有能力顧好立法院的議事；韓國瑜不中立，參加政黨活動，讓立法院長地位盡失；最後，韓國瑜公然攻擊台灣的司法人員。這三大韓國瑜失職的證據都已經顯示，韓國瑜已經沒有能力做好立法院長的工作。

