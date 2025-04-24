藍白嗆政院「卡解凍案」　綠營曝時序：學生不交作業罵改作業老師？

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

114年度中央政府總預算案遭在野黨大比例刪凍，由於已經影響不少部會運作，多位國民黨立委質疑，解凍案是否「早就寫好卻現在才送」要求行政單位加速。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（24日）受訪時表示，立法院整整拖了30天，才把預算送出立法院，且交不出刪減凍結金額清楚數字，而從總統3月21日公告到行政院現在送出解凍，花了32天，不交作業的學生卻痛罵改作業老師，這樣合理嗎？如果真的關心總預算，就配合解凍、不要再擋。

吳思瑤表示，總預算之亂現在還在亂，行政院負責任送出解凍案、案量非常多，藍白還加害者譴責受害者，總預算三讀後，立法院整整拖了三十天，才把預算送出立法院，且沒辦法針對審查金額、刪減凍結金額交出清楚數字，之後立法院3月12日否決覆議案。

吳思瑤指出，從總統3月21日公告到行政院現在送出解凍，花了32天，非常努力計算，行政院很辛苦提出一千三百多億解凍內容，立法院該交作業不交，嫌行政院改作業拖很久，立法院花了30天送不出完整預算報告，明明是不交作業的學生卻痛罵改作業老師，這樣合理嗎？

吳思瑤強調，解凍案已經送到立法院，希望依循程序排案審查，但1584案怎麼排？有的在委員會、有的在院會、有的只要書面報告、有的要實質審查專案報告，還要藍白同意，這都是前所未有的總預算之亂，是誰造成了今天預算亂象？請收起政治口水，如果真的關心總預算，就配合解凍、不要再擋。