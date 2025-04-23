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近9成凍結案難解凍　綠：若藍白關心民生就回歸本職、停止癱瘓政府

▲▼總預算凍結案類別。（圖／民進黨提供）

▲總預算凍結案類別。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

114年度中央政府總預算案遭在野黨大比例刪凍，由於已經影響不少部會運作，多位國民黨立委質疑，解凍案是否「早就寫好卻現在才送」要求行政單位加速。對此，民進黨今（23日）說明，凍結案分為三類，其中3成要提出專案報告並經過院會審查、超過6成要執行完一定比例或經過修法，才能申請解凍，立法院在藍白主導下，並沒有提出具體的刪除、凍結總數，又設下嚴格解凍條件，這些條件很多根本還沒有達成啊，「行政院不是不送，而是根本無法馬上送！」

國民黨22日在臉書發文，批評民進黨自己擋自己，自從總統3月21日公布總預算案之後，已經超過1個月，直到4月20日有匿名公務員爆料，稱民進黨中央政府要求部會扣住已經準備好的預算解凍案，後來行政院長卓榮泰發話，才終於送出解凍案，等同證實這幾個月以來不是不能解凍。

對此，民進黨指出，立法院在藍白主導下，通過的總預算案，史無前例沒有具體數字，竟要求行政院「自行刪減636億元」。這種做法違反憲法與大法官釋字391號對責任政治的解釋，也不符合「先刪後凍」的預算處理原則。 這不是拖延，而是制度問題。行政院不能也不應違憲硬送。

在立法院沒給出確定數字的情況下，根據行政院統計，2025年中央政府總預算遭藍白聯手凍結了1,584項，金額高達1,381億元。民進黨表示，真正只要寫報告就能解凍的預算，只佔11.2%！換句話說，將近九成的凍結預算，被立法院設下了極高解凍門檻，甚至有些還是違憲、違法的條件。

民進黨說明，這1,381億元的凍結預算，可以分為三大類：第一、154億元（1,162項），最容易解凍，只需提出書面報告即可動用。佔比11.2%。第二、366億元（373項），須提交專案報告，並經立法院審查通過才能動支。困難點在於藍白主導的國會，光審查就相當耗時間。佔比26.5%。

民進黨續指，第三、861億元（49項），超級難解凍，條件包括要執行完一定比例才能申請解凍、要先經過修法才可以解凍，甚至涉及違反預算法和憲法規定的條件，完全不合理。佔比高達62.3%。

民進黨表示，以上這些，都不是行政院能單方面解決的問題，而是立法院在藍白兩黨總召傅崐萁、黃國昌帶頭惡搞下，本身就設下了嚴苛的障礙，為了維持行政機關正常運作，卓榮泰已經表示，會根據行政院的統計，將1,381億元解凍案全數提出，並將針對其中不合理甚至違憲的總預算案，連同「財政收支劃分法」一併向憲法法庭提出釋憲，尋求憲政救濟。

民進黨指出，冤有頭，債有主，藍白兩黨若真關心民生，就請停止操作預算當武器、停止製造行政癱瘓。請回歸立法院理性且依法審查預算的本職，好好解決自己造成的問題，一一通過解凍案吧。

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